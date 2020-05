Hallan el cuerpo de un hombre en una playa de Los Ángeles cerca del lugar donde desapareció el exluchador de WWE, Shad Gaspard

Las autoridades aún no han confirmado si el cadáver encontrado cerca de una torre de salvavidas es el de Gaspard, quién desapareció mientras nadaba en el mar junto a su hijo.

El cuerpo de un hombre fue encontrado la madrugada de este miércoles cerca de una torre de salvavidas en Venice Beach (Los Ángeles, EE.UU.) por dos personas que caminaban por la playa durante la marea baja.

Agentes de Policía acudieron al lugar, pero aún no han revelado la identidad de la víctima, a la que no encontraron signos de suicidio. Asimismo, tampoco confirmaron si se trata del exluchador de la WWE, Shad Gaspard, quién desapareció el pasado domingo mientras nadaba en el mar junto a su hijo. No obstante, el área donde se encontró el cuerpo está a menos de un kilómetro al norte de donde se vio por última vez a Gaspard, recogen los medios locales.

El pasado fin de semana se dio a conocer que el luchador fue arrastradopor la corriente marina, cuando nadaba con su hijo y una fuerte ola los alcanzó. Varios socorristas del lugar acudieron a su rescate, pero solo lograron sacar del agua al menor, de 10 años.

Testigos aseguraron que ambos se encontraban entre un grupo de nadadores y, en el momento en que llegó la ayuda, Gaspard pidió que socorrieran al niño primero. Poco después, una segunda ola cayó sobre el luchador y desde entonces no ha sido localizado. La búsqueda de Gaspard se suspendió este martes.

Shad Gaspard, de 39 años, es reconocido por su paso por la WWE, en donde formó parte del grupo Cryme Tyme junto al peleador Jayson Paul, más conocido como JTG. Salió de esa empresa de entretenimiento en 2010 y al año siguiente continuó su carrera en la promoción de lucha libre japonesa Inoki Genoma Federation (IGF).