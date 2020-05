Revelan que los primeros australianos coexistían con lagartos y canguros enormes (IMÁGENES)

Científicos no disponen de evidencias que confirmen que los aborígenes de hace decenas de miles de años fueran responsables de la extinción de la megafauna.

Un equipo de paleontólogos australianos ha reconstruido y visualizado, a partir de varios recientes hallazgos, una megafauna que dominaba el este de Australia hace 60.000—40.000 años.

Los investigadores estiman que los gigantescos animales bien pudieron coexistir en aquel entonces con la población aborigen. Los primeros huesos de la serie reconstruida fueron encontrados por el pueblo aborigen Barada Barna en sus tierras tradicionales, en el estado de Queensland, a unos 100 kilómetros de la costa oriental, según se destacó en un artículo del portal The Conversation, publicado el 18 de mayo.

El medio enumera, entre estas descomunales especies, lagartos de 6 metros de largo y canguros enormes y muy diferentes de los actuales, que medían dos veces la estatura promedio humana de la época. Los vombátidos también eran mucho más grandes que los actuales, y existió una especie de 'oso perezoso' marsupial.

Otro marsupial, conocido por los paleontólogos desde el siglo XIX y bautizado 'Diptodon', tenía en Queensland una altura de 2,5 metros y casi tres toneladas de peso. Con estas dimensiones sería el mamífero más grande de la fauna continental. Un 'antepasado' del actual dragón de Komodo también estaba presente, así como enormes cocodrilos de agua dulce.

Los expertos creen que el área pudo albergar muchas más especies que aún no se han identificado. Todas resultaron extintas con mucha posterioridad respecto a la llegada de los primeros humanos a Australia, según explicó a los medios locales el investigador Scott Hocknull, del Museo de Queensland.

Sin embargo, el científico dijo que no disponen de evidencias que confirmen que los aborígenes fueran responsables de la extinción de al menos 13 especies de esa megafauna: "No podemos colocar a los humanos en esa escena del crimen de hace 40.000 años, no tenemos evidencias firmes".

Un artículo del equipo de Hocknull, publicado este lunes, detalla las condiciones ambientales, como la disminución gradual de las fuentes de agua, una reducción en los pastizales y otros cambios en la vegetación, y también un aumento en los incendios, como posibles causantes de un cambio drástico de la biodiversidad.

