Santiago de Chile es escenario de nuevas protestas durante la cuarentena obligatoria

Un grupo de vecinos se manifestó este miércoles en la comuna de La Pintana, Santiago de Chile, para exigir mayor asistencia del Estado durante el período de cuarentena obligatoria, cuya paralización económica afecta principalmente a los sectores más vulnerables.

Así, decenas de personas protestaron para visibilizar su delicada situación: "No tenemos ningún tipo de ingreso económico, no hay sueldos y los seguros de cesantía ya se están terminando", alertó una residente llamada Helen, durante un reportaje televisivo con la cadena Tele13. "Los bonos del Gobierno no están llegando", sumó, mientras los habitantes del lugar hacían sonar sus cacerolas.

VIDEO | Pobladores de La Pintana protestan por HAMBRE y DESEMPLEO, no han recibido ayuda municipal ni estatal, ley de protección del empleo dejó al 90% sin trabajo denuncia vecina, las personas van a ferias libres para poder y organizamos ollas comunes para comer.Brutal!!!RVF pic.twitter.com/ekZpNwDLA2 — Radio Villa Francia (@rvfradiopopular) May 20, 2020

Entre las consignas de los letreros, se leía: "El pueblo ayuda al pueblo" y "respeto con el adulto mayor". Además, se produjeron algunos incendios junto a barricadas.

Con ese marco, efectivos de Carabineros se presentaron en el lugar y luego difundieron un video en redes sociales donde se muestran solicitándoles a los protestantes que regresaran a sus hogares. Sin embargo, en las imágenes se ve que los manifestantes no aceptaban el pedido policial.

Previa fase de diálogo con manifestantes en Venancia Leiva con San Juan Bautista, en #LaPintana, personal de la 41a.Comisaría realiza ahora perifoneo para advertir a las personas que regresen a sus hogares ante cuarentena dispuesta por autoridad sanitaria. pic.twitter.com/w7oes3kKTK — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 20, 2020

"Tuvimos que salir a la calle, hacer una fogata, estar pendientes de que no nos repriman, de que no nos mojen, que no nos baleen, para pedir una ayuda que no debiésemos tener que gritarla", acotó la vecina entrevistada. Y se explayó: "Nosotros somos los que levantamos las empresas, sin trabajadores no existirían".

En #Bienvenidos13, Helen, vecina de La Pintana, dando en vivo y en directo un golpe de realidad... este es el Chile real, el de la mayoría: pic.twitter.com/83RHwhBicw — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) May 20, 2020

En ese tono, alertó que muchos de sus vecinos están "con sus contratos suspendidos, sin goce de sueldo". Para finalizar, invitó a la reflexión: "No podemos hacer una cuarentena como lo hace el sector Oriente —zona identificada con un estrato económico alto—, vivimos el día a día".

De esta forma, La Pintana se plegó a las otras comunas donde se registraron manifestaciones, disturbios y detenciones durante los últimos días.

Manifestaciones en aumento

En efecto, el lunes se vivieron momentos de tensión en la zona de El Bosque, dentro de la capital, extendiéndose hacia los distritos de Estación Central, Conchalí, La Granja, Pudahuel, Peñalolén y Puente Alto.

Más allá de la capital y sus alrededores, se registraron incidentes en la Región de Valparaíso y al sur del país, en la ciudad de Osorno. Además de la crítica situación económica para miles de familias, muchos ciudadanos critican el manejo de la pandemia por parte del Gobierno.

Al respecto, este miércoles Chile volvió a registrar picos máximos de contagios y fallecimientos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud informó que hay 4.038 nuevos casos confirmados, elevando el total a 53.617, y se sumaron otras 35 muertes, dando una cifra general de 544 víctimas por la covid-19.

