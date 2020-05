Una excampeona de la WWE con una lesión desde hace ocho meses teme que este sea el final de su carrera

La luchadora profesional estadounidense Adrienne Reese, más conocida como Ember Moon, habló esta semana de una actual lesión que la aqueja y expresó su preocupación de que esta pudiera acabar con su carrera.

Durante una charla este martes en el programa WWE Backstage del canal Fox Sport 1, se le preguntó a Moon sobre qué momentos a lo largo de su trayectoria en la lucha libre desearía poder rehacer. "Cuanto más y más me siento y miro todo lo que he hecho y volvería a hacer, pienso en mi lesión actual. Me doy cuenta de que puedo tener una lesión que termine con mi carrera", confesó.

Moon, de 31 años, sufrió una rotura del tendón de Aquiles en septiembre de 2019, mientras competía por el Campeonato 24/7 de la WWE, y desde entonces ha permanecido inactiva.

Hablar del tema le resultó emocionalmente muy difícil a la deportista, quien teme "no tener la oportunidad" de redimirse de "todas las cosas que quería hacer" y que tiene planeadas. "Es muy difícil pensar en el pasado y arrepentirse cuando trato de mirar hacia adelante", añade.

Los anfitriones del programa se sintieron conmovidos por la sinceridad de Moon e intentaron motivarla y llenarla de confianza para que pueda superar su actual situación, y le recordaron que aún le queda mucho.

Moon, ganadora del campeonato femenino de NXT en 2017, reafirmó su deseo de recuperarse porque la lucha libre es su "pasión" y "es lo único" que siempre ha querido para ella. "Espero tener más peleas. Voy a demostrarles que vale la pena redimir esos errores y esos arrepentimientos. Solo que va a pasar un tiempo antes de que lo haga", concluye.

