Trabajo desde casa y oficinas alquiladas en suburbios: cómo planean su reapertura las empresas financieras más grandes del mundo

Aunque algunos países mitigan ya las restricciones adoptadas para frenar el covid-19 o planean hacerlo en un futuro previsible, es poco probable que el mundo tenga la vacuna contra la infección en los próximos meses y se supere así la pandemia. En tales circunstancias, la exigencia de respetar el necesario distanciamiento social obliga a las grandes empresas financieras a cambiar sus modos de funcionamiento con miras a una futura reapertura, informa Bloomberg.

Así, uno de los desafíos consiste en que la mayoría de los espacios laborales existentes implica contactos más numerosos y cercanos de lo que se requiere para evitar el contagio. Como resultado, es poco probable que en un próximo futuro el número de quienes trabajen en Wall Street, por ejemplo, sea igual que antes del brote, indica el diario.

"Es muy difícil imaginar que un gran número de personas regrese a Manhattan, a esos edificios de gran altura donde podrían tener que esperar un par de horas para poder subir al ascensor", comenta el director de la consultora Deloitte Consulting, Darin Buelow.

De hecho, ya se conoce que JPMorgan Chase, una de las empresas financieras más grandes del mundo, planea reducir a la mitad el total de empleados que trabajan desde las oficinas. El resto del colectivo lo hará desde su casa. Sus objetos personales serán guardados en cajas selladas hasta que puedan regresar a sus oficinas.

Goldman Sachs recurre a una estrategia similar, aunque planea dividir el colectivo laboral en grupos que se alternen, trabajando por turnos desde la casa y desde la oficina. Se espera que a la sede parisina de la empresa concurra el 20 % de los trabajadores, como máximo, mientras que en Fráncfort (Alemania) solo 200 de los 300 empleados estarán en sus despachos. Asimismo, se adoptarán diversas restricciones, entre ellas la prohibición de visitas y reuniones con clientes y la reducción de la capacidad de los ascensores.

No obstante, la compañía no se opondrá a trabajar desde la casa si resulta más conveniente para el empleado. "Regresar no es obligatorio y se alienta a todos a adoptar un enfoque que funcione para ellos", cita Bloomberg una circular interna de Goldman Sachs.

Más cerca de la vivienda

Al mismo tiempo, el diario indica que ciertas empresas neoyorquinas, entre ellas la mayor compañía financiera del mundo, Citigroup, planean trasladar sus oficinas desde el centro de la metrópolis hacia sus suburbios, más cerca a las viviendas de sus trabajadores.

La medida busca evitar el posible contagio de camino al trabajo, explicó a Bloomberg Brandon Huffman, gerente de una empresa propietaria de bienes inmobiliarios en varias localidades cercanas a Nueva York.

"Hay una cantidad abrumadora de empleados que necesitan transporte público para acceder al entorno urbano. Nadie sabe cómo funcionará eso en un mundo de distanciamiento social" , comentó.