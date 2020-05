Maduro a EE.UU.: "La mejor ayuda que pueden dar es levantar de inmediato las sanciones"

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que el gobierno de EE.UU. ofreció oficialmente una donación de 20 millones de dólares de ayuda humanitaria y que él estaría dispuesto a aceptarla, aunque destacó que lo realmente necesario es que Washington levante las medidas coercitivas unilaterales contra el país suramericano.

"La mayor ayuda que puede dar el gobierno EE.UU. es levantar de inmediato todas las sanciones criminales contra le economía, el petróleo, las cuentas bancarias, la gasolina. Esa es la verdadera ayuda. Ahora, ¿ellos quieren ofrecer 20 millones? Bueno, está bien, se los aceptamos, suéltenlos pues", dijo Maduro.

No obstante, el mandatario venezolano agregó que no cree en este ofrecimiento hasta que no lo vea concretarse. "Vamos a ver si los dan, ver para creer", insistió.

Maduro detalló la propuesta se dio en medio de los contactos existentes entre ambos países. "Ellos lo ofrecieron, porque nosotros tenemos dialogo con el gobierno de EE.UU., ellos conspiran, nosotros los derrotamos y seguimos dialogando", dijo.

Más temprano, durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador venezolano ante el organismo, Samuel Moncada, destacó que aunque el gobierno de EE.UU. insista en presentarse como el "salvador" de Venezuela, afirmando ser el "principal donante" de asistencia humanitaria para el país suramericano, nunca ha estado dispuesto a utilizar los mecanismos que existen en Naciones Unidas para hacer efectiva esa ayuda, como sí lo han hecho otras naciones.

Asimismo, Moncada aseguró que EE.UU. "no tiene un Jefe de Estado, sino un gánster", después que Donald Trump afirmase durante una conversación telefónica con representantes de la comunidad hispana, que tiene "rodeada" a Venezuela "un nivel que nadie sabe".

El pasado 7 de mayo, Maduro aseguró que debido al bloqueo estadounidense, que "se ha intensificado en los últimos dos meses", Venezuela tiene congelados más de 30.000 millones de dólares en bancos extranjeros, que podrían servir para la adquisición de alimentos e insumos médicos que permitan combatir la pandemia de coronavirus y levantar su economía.