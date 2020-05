Multan con 81.000 dólares a un club de fútbol surcoreano que colocó muñecas sexuales en las gradas

El club pidió perdón por lo sucedido afirmando que no había verificado el envío ofrecido por el proveedor y que no sabía que las muñecas eran "productos para adultos".

Las medidas de distanciamiento social y confinamiento por la pandemia de coronavirus han hecho imposible la entrada de los aficionados a los recintos deportivos, por lo que los clubes buscan la forma de no dejar las gradas vacías. Sin embargo algunas ocurrencias pueden salir caras, es el caso del FC Seoul, de la K League surcoreana, que fue multado por 100 millones de wones surcoreanos (más de 81.000 dólares estadounidenses) por haber colocado muñecas sexuales en las gradas de su estadio durante un partido el pasado domingo para no dejar las butacas vacías.

"El incidente de las muñecas reales insultó e hirió gravemente a las mujeres y familias que nos apoyan. Tendría que prevenir este tipo de incidentes en el futuro", dijo la K League en su comunicado.

El club pidió perdón por lo sucedido afirmando que no había verificado el envío ofrecido por el proveedor y que no sabía que las muñecas eran "productos para adultos". En la liga afirman que el club tenía tiempo suficiente para no cometer este tipo de errores antes del comienzo del partido.