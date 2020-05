¿Un índice de "felicidad del pueblo"? La propuesta de López Obrador para medir más allá del crecimiento económico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que su gobierno diseñará un nuevo indicador de bienestar, que incluirá "la felicidad del pueblo", para complementar las mediciones que solo priorizan estándares de crecimiento económico.

"Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto (PIB). Lo voy a presentar, un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social. Se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad", dijo el mandatario en conferencia de prensa.

"Otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, es la felicidad del pueblo. No les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que si no les gusta a ellos, a lo mejor es bueno para nosotros", agregó.

Al ser cuestionado sobre la subjetividad de la felicidad, López Obrador explicó que hay países en donde ya se mide y se toma en cuenta como parte del bienestar para la población.

"Es un sistema de medición distinto y a lo mejor contribuimos también para tener otros parámetros en el mundo para poder saber si realmente hay bienestar, porque progreso sin justicia es retroceso. No se trata nada más de acumular riqueza y menos si se trata de acumular riqueza en pocas manos. Es importante la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, es decir, el bienestar. Es un aporte que vamos a hacer", señaló.

Para ello, añadió, serán convocados econometristas, matemáticos, economistas, sociólogos, antropólogos, sicólogos y otros especialistas.

"Yo voy a hacer el planteamiento (...) del problema, voy a plantear la hipótesis y vamos a desarrollar algo nuevo, un aporte interesante pensando en el regreso a la nueva normalidad. No podemos seguir midiendo de la misma manera", advirtió.

Para ejemplificar la importancia de desarrollar nuevos indicadores, el presidente recordó que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) la corrupción estaba naturalizada, la riqueza se concentró en escasas manos y hubo crecimiento económico, pero también mayor desigualdad

"Entonces, no nos sirve nada más el crecimiento si no va acompañado de más igualdad. No es crecer por crecer, por eso hay que añadirle al crecimiento democracia en la fórmula, porque si se crece con una dictadura, ¿qué cosa es lo que se está sacrificando? La libertad. Y eso, no", advirtió.

El presidente aseguró que tiene que haber crecimiento con honestidad, austeridad, bienestar, cultura y felicidad, y que a ello apunta la aportación que pretende hacer desde su gobierno.

#NuevaZelandia forma parte del top 10 de los países más felices del mundo. El Informe Mundial de la Felicidad 2020 de la @ONU_es evalúa a 156 naciones de acuerdo a la percepción de felicidad de los ciudadanos de cada nación. 🙂🇳🇿 pic.twitter.com/tvDzTRUtK4 — NZ in Mexico (@NZinMexico) March 30, 2020

La felicidad se ha convertido en un nuevo parámetro para analizar el estado de las sociedades durante los últimos años. Uno de los principales ejemplos es el Informe Mundial de la Felicidad que la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible comenzó a publicar en 2012, con el respaldo de Naciones Unidas, y que está basado principalmente en una encuesta en la que Gallup pide a ciudadanos de 150 países que evalúen su vida en una escala en la que cero implica desdicha y 10 felicidad.

De acuerdo con el reporte 2020, los cinco países más felices son Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia y Noruega, mientras que los menos son Tanzania, Ruanda, Zimbawe y Afganistán.

En el caso de América Latina, Costa Rica es el país más feliz, ya que ocupa el lugar 15 de la tabla, seguido por México (24) y Uruguay (26). Por el contrario, los menos felices son Venezuela (97), Paraguay (65) y Bolivia (63).