El Gobierno de México ha distribuido créditos por casi 2.000 millones de dólares a pequeñas empresas

El Gobierno de México informó que ya se han entregado 740.000 créditos por un monto total de 44.000 millones de pesos (1.946 millones de dólares) para ayudar a las pequeñas empresas a mitigar los efectos económicos que ha traído la pandemia de covid-19.

Dichos créditos fueron otorgados entre abril y mayo, a través de distintas dependencias gubernamentales, en siete modalidades, incluyendo créditos a la palabra que no requieren ningún tipo de aval.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la meta es entregar 4 millones de créditos por un monto total de 307.000 millones de pesos (13.366 millones de dólares).

"Si se apoya a los de abajo se fortalece el poder de compra de millones de mexicanos, y esto significa que se apoya la industria, al comercio", explicó el mandatario.

López Obrador señaló que, pese a los pronósticos de sus adversarios y la caída de 1,6 % de la economía mexicana en el primer trimestre de 2020, algunos factores como la entrada de divisas por remesas en marzo, el mes con mayores ingresos de la historia con 4.016 millones de dólares, han permitido sortear la crisis derivada de la epidemia de coronavirus.

Asimismo, consideró que la entrada en vigor del nuevo Tratado Comercial con EE.UU. y Canadá (T-MEC), en julio próximo, permitirá mitigar los efectos económicos adversos en el sector industrial.

Cepal: ampliar apoyo a empresas

Aunque el Gobierno mexicano ha centrado su atención en el apoyo a los sectores más vulnerables, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) consideró necesario otorgar mayores apoyos al sector empresarial en México.

"Tal vez sí sería muy importante explorar, ampliar el apoyo a las empresas para mantener el tejido productivo que es tan importante para los propios trabajadores", dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, durante una videoconferencia en la que presentó un documento titulado 'El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad del covid-19'.

"Me parece que sí es muy relevante, me parece que México está tomando acciones muy fuertes en apuntalar el ingreso de los más vulnerables, sobretodo adultos mayores, pueblos indígenas, niños, adolescentes, pero sí me parece fundamental que haya un pacto empresarial más sólido porque es muy importante que esto se pueda lograr con fuerza", dijo Bárcena.

Estimaciones de la Cepal señalan que en México existen 11 millones de personas que no están cubiertas por ningún programa gubernamental a las cuales deberían darles apoyos como seguro de desempleo, créditos a tasa cero o un Ingreso Básico de Emergencia.