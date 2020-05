VIDEO: López Obrador mandó limpiar la silla presidencial por si estaba "embrujada"

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió en su rueda de prensa matutina con una peculiar historia: antes de llegar al Palacio Nacional mandó limpiar la silla presidencial por si estaba embrujada.

"Al triunfo de la revolución y como suele pasar en los movimientos de transformación, hay diferencias, tan es así que Villa y Zapata [los líderes revolucionarios Pancho Villa y Emiliano Zapata] llegan a la Ciudad de México, están aquí en Palacio, ven el despacho presidencial (...)", recuerda el presidente haciendo referencia a una foto en la que aparecen sentados.

Y continúa: "Villa en la silla presidencial. Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque sostuvo que estaba embrujada, yo no sé si estaba embrujada o no, pero de todas maneras antes de que yo llegara la mandé a limpiar".

La famosa fotografía, de Agustín Víctor Casasola, fue tomada el 6 de diciembre de 1914, y refleja el momento en que Villa y Zapata, junto a otros revolucionarios, entraron al Palacio Nacional.