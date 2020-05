"¿Por qué no puedo cambiar a alguien de Seguridad?": La Justicia de Brasil divulga el video que compromete a Bolsonaro con una presunta interferencia

"No voy a esperar a que se joda mi familia", dijo el mandatario durante una reunión ministerial.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Celso de Mello, determinó este viernes la publicación del video que compromete al presidente Jair Bolsonaro, grabado durante una reunión ministerial realizada el 22 de abril, en el Palacio de Planalto.

En esa mencionada junta de Gabinete, el mandatario refiere sobre su voluntad de cambiar a las autoridades de la Policía Federal, para "proteger a su familia".

Fue el exministro de Justicia Sergio Moro quien, a horas de presentar su renuncia al cargo, denunció una presunta interferencia política de Bolsonaro en la fuerza, en un momento en que la institución estaba investigando a dos de sus hijos.

‘NÃO VOU ESPERAR F**** MINHA FAMÍLIA’: assista ao trecho e leia à transcrição completa da reunião de Bolsonaro com ministros em https://t.co/dndODgyEkopic.twitter.com/a6XXHmZ1ol — Estadão (@Estadao) May 22, 2020

"Esto se acabó. No voy a esperar a que se follen a toda mi familia ni a mis amigos esos canallas porque no puedo cambiar a alguien de Seguridad. Lo cambiaré. Y si no puedo cambiar al jefe, cambiaré al ministro", dijo el mandatario.

Y continuó: "Punto final. No estamos aquí para jugar".

La divulgación del video genera un escándalo en el clima político de Brasil en medio de la pandemia por coronavirus, que ya ha provocado más de 20.000 muertes en el país.

Moro, quien como juez había llevado al expresidente Lula da Silva a la prisión, por presuntos delitos de corrupción, fue una pieza clave en el ascenso de Bolsonaro al poder. Al llegar a la presidencia, el líder derechista lo nombró ministro de Justicia, y en poco tiempo se volvió uno de sus funcionarios predilectos.

Sin embargo, el exjuez decidió dejar ese puesto cuando el presidente decidió la destitución de Maurício Valeixo, director general de la PF, con la intención de poner en su lugar a una persona cercana.

"Presidente, no tengo problema en cambiar al director general [de la PF], pero necesito una causa", afirmó Moro, mientras denunció una tentativa de "interferencia política" en la fuerza de seguridad. Junto a su denuncia, Moro hizo llegar a la Justicia el video que este viernes tomó estado público, y del que solo se conocían transcripciones de la prensa local.

Más información, en breve.