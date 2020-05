"Quiero pelear": la exluchadora de la WWE Sarah Logan se entrena para buscar suerte en las MMA

Sarah Rowe, la exluchadora de la WWE conocida como Sarah Logan en esa empresa, rompió el silencio este viernes en un video de su recién creado canal de YouTube 'The Wild and Free TV' para aventurar un posible paso a las artes marciales mixtas. Desde que fue liberada por la WWE a mediados de abril, no ha pasado un solo día sin entrenar y dice que "quiere pelear".

"Hace un mes que la WWE me liberó. Tengo 26 años ahora. He estado luchando desde que tenía 17. La lucha ha sido lo único que he hecho desde que tenía 17 años", dijo la deportista.

Apenas terminó su vínculo con la WWE, escribió a un entrenador para cumplir otro de sus sueños: "Siempre he querido hacer una pelea de MMA. Sé que es una especie de cambio de carril, pero también es algo que siempre quise hacer. El día que quedé libre, escribí a un entrenador aquí en Cleveland [...] y le dije: 'Quiero pelear', y he estado entrenando desde ese día".

También habló sobre la granja que ella y su esposo y también luchador Raymond Rowe (conocido en la WWE como Erik de los 'Viking Raiders') poseen en Ohio, de unas 20 hectáreas, y gracias a la cual planean vivir de manera autosuficiente, incluso en caso de que la pandemia de covid-19 siga haciendo estragos: "Queremos saber que, si el mundo se va al infierno, nuestro hogar será un lugar feliz para nosotros. Un lugar en el que podamos refugiarnos y vivir".