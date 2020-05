Un estudio masivo y doble ciego confirma la efectividad del remdesivir contra el covid-19

Un estudio publicado este viernes en la revista The New England Journal of Medicine apunta que el uso del fármaco remdesivir aumenta las posibilidades de supervivencia de los enfermos del coronavirus.

Para probar la eficiencia de este medicamento —que fue creado originalmente contra el ébola—, los científicos tomaron a 1.059 pacientes diagnosticados con la infección y los dividieron, de manera aleatoria, en dos grupos. A los del primero les inyectaron remdesivir —200 mg el primer día y 100 mg diarios durante hasta 10 días posteriormente—, mientras que a los del segundo se les suministró un placebo. Ni los pacientes ni los propios médicos sabían si una persona concreta recibía inyecciones de remdesivir o de placebo, un método de experimentación conocido como 'doble ciego'.

Tras analizar los datos obtenidos, los médicos descubrieron entre ambos grupos notables diferencias:

tiempo promedio hasta la recuperación: 11 días con remdesivir y 15 días con placebo ;

; tasa de letalidad: 7,1 % y 11,9 % ;

; presencia de efectos adversos graves: 21,1 % y 27,0 %.

"Dada la solidez de los resultados sobre el remdesivir, estos hallazgos se consideraron de importancia inmediata para la atención de los pacientes que aún participan en el ensayo, así como para aquellos fuera del ensayo que podrían beneficiarse del tratamiento con remdesivir", señalan los autores.

No es la primera vez que los médicos prestan atención al remdesivir en relación con el coronavirus. El medicamento fue empleado ya para tratar al primer infectado en suelo estadounidense y el 1 de mayo el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizaba de emergencia el uso del fármaco contra la infección.

Sin embargo, hasta hace poco el uso de remdesivir no había sido puesto a prueba por estudios masivos. El experimento más multitudinario con el fármaco, realizado en febrero y marzo en China, incluyó a 237 pacientes y no mostró diferencias considerables entre los que recibieron el antiviral y los que tomaron placebo. De manera similar, en algunos países continúan empleándose hidroxicloroquina y cloroquina —incluso Trump aseguró que tomaba el primero para disminuir los posibles síntomas del covid— aunque esta semana se dio a conocer que sus efectos nocivos son más potentes que el beneficio que puedan aportar.

¿Cómo funciona?

El medicamento paraliza una enzima llamada ARN polimerasa que muchos virus usan para copiarse. Su aplicación resultó eficaz en el tratamiento de otros coronavirus humanos que también ocasionan problemas respiratorios severos.

El ébola también es un virus de ARN, pero una prueba que se llevó a cabo el año pasado de remdesivir en el Congo reveló que no era eficaz para esa enfermedad.

