Así vivió The Undertaker la grave contusión que lo dejó sin memoria en su icónica derrota por la que los fanes aún no perdonan a la WWE

El legendario The Undertaker, una de las figuras más importantes de la lucha libre profesional, ha revelado detalles sobre la grave contusión cerebral que sufrió durante su derrota ante Brock Lesnar en WrestleMania XXX en 2014, y que le costó su racha de 21 victorias consecutivas en ese evento. El episodio se convirtió en uno de los más impactantes e inesperados en la historia de la WWE, que los entusiastas de la lucha aún no perdonan.

El Enterrador, uno de los miembros más reservados de la empresa, habló por primera vez de ese incidente en noviembre de 2019, cuando aseguró que le había provocado una pérdida de memoria durante al menos 12 horas; dijo que no podía recordar mucho de lo que sucedió esa noche en el cuadrilátero, ni siquiera su nombre.

Esta semana, en diálogo con el portal The Ringer, The Undertaker señaló que en mitad de la lucha comenzó a sentirse "letárgico" y que se movía muy lento. Terminado el combate, fue llevado de inmediato a un hospital, donde se le diagnosticó una contusión grave, pero fue dado de alta al día siguiente. "Mi recuerdo de ese día se detuvo cerca de las tres y media de la tarde. No tengo recuerdos de ese combate. No fue hasta las cuatro de la madrugada que recordé mi nombre", explicó.

Luego de salir del hospital solo empezó a sentirse bien nuevamente tras muchos días. "Básicamente permanecí en mi habitación, en la oscuridad, durante unas dos semanas. Había tenido contusiones antes, pero ninguna como esa, a ese nivel", confesó.

The Undertaker detalló que nunca había sufrido dolor de cabeza persistente y sensibilidad a la luz como en esa ocasión y en tal extremo. Asimismo, dijo que se sintió tenso y reiteró que no logra recordar muy bien su combate contra Lesnar y, aunque la ha visto de nuevo, tampoco puede precisar el momento en que sufrió del trauma ni qué fue lo que lo produjo.

Hablando del desenlace del combate, la superestrella de la WWE, cuyo nombre real es Mark Calaway, reitera que así es como se suponía que debía terminar y que ya se había pactado con la empresa que su racha ganadora llegaría hasta ahí. "Mucha gente quedó decepcionada. Muchos sintieron que no era necesario; muchos, que podría haberlo hecho otra persona, pero los negocios son los negocios", resaltó, remembrando que poco antes de la pelea su esposa entró a los vestidores y cuando le reveló lo que sucedería tuvo que calmarla.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! Y si quieres saber más sobre la lucha libre, te invitamos a leer este artículo.