Italia registra 50 nuevas muertes por covid-19 sin incluir las estadísticas de Lombardía, la región más afectada, que no actualizó los datos

Italia ha registrado 50 decesos por covid-19 en las últimas 24 horas, situando el total de fallecimientos en el país en 32.785, informa la Agencia de Protección Civil italiana.

Al mismo tiempo, el organismo señala que "la región de Lombardía no ha actualizado los datos sobre muertes". No es la primera vez que una región no entrega a tiempo los datos antes del reporte diario de las autoridades italianas.

El número de personas que han contraído el virus desde el inicio del brote en el país transalpino ha alcanzado 229.858, tras sumarse 531 nuevos casos en las últimas 24 horas.