Brasil supera los 360.000 casos de covid-19 y el total de muertes se eleva a 22.666

El Ministerio de Salud de Brasil informó este 24 de mayo que ya son 363.211 los casos confirmados de covid-19 en el país, mientras que las muertes por la enfermedad han alcanzado las 22.666.

En las últimas 24 horas las autoridades sanitarias registraron 15.813 contagios y 653 nuevos decesos en todo el territorio nacional.

Con respecto a la última jornada, se observa un leve descenso en las estadísticas. El día sábado fueron 965 las muertes y 16.508 los infectados. No obstante, las cifras mantienen al país sudamericano segundo en número de positivos para covid-19 en todo el mundo, solo superado por EE.UU., que cuenta con 1.640.972 casos confirmados hasta la fecha, según el conteo en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins.

El avance del brote en esta nación ha llevado al Gobierno estadounidense a suspender la entrada al país a los extranjeros que hayan visitado Brasil en los últimos 14 días. Según un anuncio de la Casa Blanca hecho este domingo, las restricciones ayudarán a garantizar que los ciudadanos extranjeros no traigan infecciones adicionales a EE.UU., pero no se aplicarán al flujo de comercio entre los dos países.



Posteriormente, el asesor del presidente brasileño, Filipe Martins, reaccionó a la decisión de Washington diciendo que el Gobierno estadounidense sigue "parámetros cuantitativos previamente establecidos". "No hay nada específico contra Brasil", subrayó.