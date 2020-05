España invita a los turistas extranjeros a "planificar sus vacaciones" en el país a partir de julio

Los turistas extranjeros podrían comenzar ya a hacer sus reservas para pasar sus vacaciones en España a partir de julio, puesto que es muy posible que la cuarentena de dos semanas impuesta para los visitantes extranjeros se haya suspendido para entonces.

Así lo ha manifestado este lunes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto: "Es coherente ir planificando las vacaciones para venir a España con la cuarentena de dos semanas a los turistas", ha afirmado, aclarando que la medida de aislamiento de 14 días para extranjeros decaerá con el estado de alarma, que se prevé que para entonces deje de estar vigente.

Las declaraciones de Maroto se producen después de que la ministra de Transición Ecológica e Inclusión de Francia, Elisabeth Borne, desaconsejara este domingo viajar a España por las medidas "contradictorias" del Gobierno español, según una entrevista en France Inter.

La ministra española ha opinado que la demanda de turismo nacional será buena y que también este verano habrá presencia de turismo internacional porque España "es un destino muy querido".

"Habrá temporada turística este verano"

Maroto ha confirmado así el anuncio hecho el pasado sábado por el presidente, Pedro Sánchez, que anunció en rueda de prensa que "habrá temporada turística este verano", después de que el sector turístico advirtiera que el autoaislamiento impuesto en España podría hacer que los viajeros eligieran otros destinos del área mediterránea, como Portugal, Grecia e incluso Italia.

"Tenemos que ir con mucho cuidado sobre cómo la persona que viene no corre riesgo porque llega a un destino seguro, y al mismo tiempo no supone un riesgo para la población local", sostuvo Sánchez, que no es partidario de la apertura de fronteras de forma prematura y masiva.

España recibe cada año a más de 80 millones de visitantes, se trata así del segundo destino turístico mundial, por detrás de Francia. De este modo, este sector es uno de los que más contribuyen al PIB nacional, un 12,5 %, y uno de los mayores generadores de empleo, sobre todo en la época estival.

Pero España es también uno de los países más afectadas en el mundo por el coronavirus. Según los últimos datos oficiales, publicados este domingo el país tiene registrados 235.772 contagios confirmados por PCR y 28.752 fallecidos.