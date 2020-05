"No seré yo quien le juzgue": El exministro de Salud de Brasil confirma que dimitió por desacuerdos con Bolsonaro

El exministro de Salud de Brasil Nelson Teich confirmó que su renuncia se produjo por discordancias con el presidente, Jair Bolsonaro, y que en su decisión influyó la ampliación del uso de la cloroquina y hidroxicloroquina para tratar a pacientes con coronavirus.

"No hubo concordancia con el presidente, y es él quien define. Él es el jefe de la nación. Me puso ahí. Si por alguna razón no hay concordancia, tengo que irme, porque él es el presidente", explicó en una entrevista a Globo News.

Teich quiso aclarar que el que no hubiese concordancia de opiniones no significa que hubiese un conflicto. "Mezclamos las cosas", matizó.

Por otro lado, el oncólogo evitó criticar al mandatario. "Quien juzgará al presidente es el futuro, no seré yo. Mi papel era trazar un camino [para combatir la pandemia], pero no hubo coordinación con el presidente y no juzgaré a nadie", aclaró.

La polémica cloroquina

En referencia al uso de la cloroquina, el exministro dijo que en su opinión era mejor esperar para tomar una decisión. "Si tengo cosas que no sabes si funcionan, no puedo gastar dinero en eso (...) el dinero de salud es muy poco para ser gastado en cosas que no funcionan", añadió.

La semana pasada, se autorizó que el fármaco, del que no hay verificación científica, se use en personas con síntomas leves, con autorización médica y la conformidad del paciente.

La gestión del presidente ha llevado a dos de sus ministros de Salud, Teich y Luiz Henrique Mandetta, a abandonar el barco en menos de un mes.

Además, se espera que este lunes el secretario Nacional de Vigilancia en Salud, Wanderson de Oliveira, una de las figuras claves del ministerio en la lucha contra la pandemia, deje su cargo.

Brasil ha alcanzado 363.211 los casos de infectados por la covid-19 y el total de muertes se eleva a 22.666, lo que le convierte en el país más afectado de América Latina y uno de los más perjudicados del mundo.