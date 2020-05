3 consejos para desarrollar el cerebro y aprender más rápido, según un 'brain coach' que asesoró a Space X

El reconocido experto en lectura rápida, mejora de la memoria y optimización del rendimiento cerebral Jim Kwik, quien realizó un seminario para Space X, ha compartido en un artículo publicado este domingo por CNBC varios consejos para desarrollar el cerebro y aprender más rápido.

Kwik, fundador del programa de aprendizaje en linea Kwik Learning, enseñó sus técnicas al personal de SpaceX en 2015, las mismas que ahora están plasmadas en el libro 'Ilimitado: mejora tu cerebro, aprende todo más rápido y desbloquea tu vida excepcional', publicado el pasado 7 de abril.

"[Musk] me trajo porque se dio cuenta –las personas más exitosas del planeta se dan cuenta– que para tener éxito, siempre debes estar aprendiendo", explicó Kwik.

Estos son algunos de los consejos más destacados de Kwik:

Matar las hormigas (pensamientos negativos)

El experto menciona la importancia de lidiar con los "pensamientos negativos automáticos" (ANT, por sus siglas en inglés, que en español significa hormiga), ya que estos sugieren la imposibilidad de hacer o lograr algo. "Si regularmente te dices a ti mismo que no puedes hacer algo, o que eres demasiado viejo para hacer algo, o que no tienes la inteligencia para hacer algo, no lo lograrás", escribe Kwik en su libro.

Comer "alimentos para el cerebro"

Kwik aconseja al menos una vez al día comer lo que él denomina "alimentos para el cerebro", especialmente cuando se trata de 'alimentar' a la materia gris del cerebro, involucrada en el control muscular y la percepción sensorial, como ver y escuchar, la memoria, el habla y la toma de decisiones.

Los 10 mejores productos que recomienda son: aguacate, arándanos, brócoli, huevos, salmón, cúrcuma, nueces, chocolate negro, agua y vegetales de hoja verde.

Aprovechar el poder de la lectura

El autor sugiere establecer una meta de lectura diaria, incluso si solo son 10 minutos para comenzar. "Elija el libro que siempre quiso leer, elimine todas las distracciones y establezca un temporizador", explica. Leer es un gran ejercicio para la mente, que puede aportar "muchos años de experiencia leyendo solo un libro".

De acuerdo con Kwik, Elon Musk ya tenía un "memoria increíble", pues ya estaba familiarizado con muchas de las técnicas de memoria cuando impartió su seminario.

Musk, por su parte, declaró en un tuit citado por CNBC que aunque la "ideas de Kwik suenan sensatas", no fue ni su "brain coach, ni el de SpaceX" .