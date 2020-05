Venden por un dólar una de las mayores compañías de medios comunicación de Nueva Zelanda

La empresa australiana Nine Entertainment Co se ha desprendido de su compañía neozelandesa de medios de comunicación Stuff Ltd, que será adquirida por la directora ejecutiva de la entidad, Sinead Boucher, por un solo dólar (en moneda local), recoge The Sydney Morning Herald.

Nine, que adquirió Stuff en 2018 como parte de su fusión de 4.000 millones de dólares con Fairfax Media, llevaba desde principios de 2019 intentando vender la división editora, que publica más de 60 diarios en Nueva Zelanda. Una oferta de fusión con la compañía NZME fue bloqueada por el tribunal de apelación de Nueva Zelanda.

Por otra parte, Nine —que conservará la propiedad de la imprenta de Stuff en Wellington— recibirá un 25 % de los ingresos de la venta del negocio de internet Stuff Fibre que llevó a cabo Stuff en mayo y otro 75 % en los próximos 36 meses siguientes.

Tras anunciarse la adquisición, que se completará antes del 31 de mayo, Boucher declaró en una nota a su plantilla que planifica desarrollar "un modelo de propiedad que dé a los empleados participación accionaria en el negocio".