"No habrá ninguna modificación": Brasil mantiene el uso de la cloroquina, a pesar de la decisión de la OMS de suspender los ensayos

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) suspendió los ensayos clínicos de hidroxicloroquina y cloroquina como fármacos para tratar el covid-19, el Ministerio de Salud de Brasil mantendrá su uso.

"Estamos muy tranquilos y serenos con respecto a nuestra recomendación", dijo en rueda de prensa Mayra Pinheiro, secretaria de Gestión del Trabajo en Salud. Pinheiro fue quien coordinó la semana pasada la ampliación del protocolo que permite el uso del fármaco en pacientes con síntomas leves, a pesar de que no existen evidencias científicas.

Hasta entonces, su utilización en Brasil estaba restringida a pacientes graves y críticos, mientras que ahora la prescripción del fármaco la deciden los médicos y siempre con la voluntad declarada del paciente. La decisión generó fuertes criticas por parte de la comunidad científica de este país.

La OMS suspende sus ensayos

El lunes la OMS decretó una pausa temporal en ensayos para que los datos de seguridad sean revisados. Está medida fue consecuencia de una publicación de la prestigiosa revista científica The Lancet, que indicó que los fármacos reducen notablemente las posibilidades de supervivencia en pacientes con coronavirus.

Sin embargo, Pinheiro consideró que no hay ninguna razón para revisar el protocolo en Brasil. "Estamos muy tranquilos a pesar de que cualquier entidad internacional cancele sus estudios con la medicación (...) no habrá ninguna modificación en el anuncio que se realizó", dijo.

Y añadió: "El estudio [de The Lancet] no es un ensayo clínico, es solo una base de datos recopilada de varios países. No es un estudio metodológicamente aceptable que sirva como referencia para otros países, y mucho menos para Brasil".

El polémico uso de la cloroquina estuvo en el centro de las discrepancias entre Bolsonaro y sus dos últimos ministros de Salud, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, ambos fuera del gobierno por sus desavenencias con el presidente.

Brasil ha registrado ya 374.898 infectados a nivel nacional y 23.473 fallecidos. Según la Universidad Johns Hopkins, el gigante latinoamericano ocupa el segundo lugar, a nivel mundial, con mayor cantidad de casos, solo detrás de EE.UU. (1.653.390 infectados).