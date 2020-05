"No te ha tocado esta lotería macabra": el duro hilo de Twitter de una doctora española contra los escépticos con el coronavirus

La médico carga contra quienes no respetan las medidas de seguridad ni el trabajo de sus compañeros, en una serie de contundentes tuits que no ha tardado en volverse viral.

La anestesióloga Elena Casado advierte de la dureza de su discurso ya en el primer tuit de un hilo en el que descarga toda su indignación y enfado contra ciertas actitudes que ha detectado en la sociedad, en relación con el coronavirus.

El hilo, que se ha vuelto viral en pocas horas, está dirigido a todas las personas que no respetan las medidas de seguridad para contener la pandemia, en una actitud que mezcla escepticismo e irreponsabilidad, y que a juicio de la doctora constituye una grave falta de respeto contra los demás, y especialmente contra los profesionales sanitarios que se dejan la piel en su lucha contra el virus. "Y si no estás haciendo ninguna cerrillidad, no hace falta que te sientas identificad@", puntualiza.

Hoy soy un año más vieja y me siento en la obligación cual señora indignada y como sanitaria quemada de hacer este #hilo sobre la #Desescalada y preguntaros:A qué coño estamos jugando?De qué va el #salimosmasfuertes ?Perdonen las formas, y no va a ser más suave lo que continua pic.twitter.com/yYEvxNlp77 — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

"Va por ti, que no te ha tocado esta lotería macabra. Que no has perdido a tu abuela, a tu madre, a tu hijo, en una cama de hospital, sol@", dice la anestesióloga en uno de los mensajes, señalando la indolencia de quienes no se sienten afectados por la gravedad de la pandemia.

Porque me niego a creer que quien ha enterrado a alguien se esté comportando como algunas de las conductas que veo en la calle.Esa gente ha llorado demasiado y ahora solo le queda rabia. — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

"Me niego a creer que quien ha enterrado a alguien se esté comportando como algunas de las conductas que veo en la calle", indica la autora del hilo, en una profunda crítica a los comportamientos de quienes no cumplen con las medidas de seguridad necesarias para contener la propagación del virus.

Defensa de la labor de los sanitarios

La doctora Casado también dispara en este hilo contra quien no muestra el debido respeto a la labor de los profesionales de la sanidad, uno de los colectivos más castigados por la pandemia y cuyo reconocimiento social se mezcla a veces con conductas más indeseables:

Que nos vas diciendo eso de: Mira, vosotros trabajáis para nosotros. Si no os gusta no haber elegido este trabajo. Ya sabíais a lo que ibais.PUES MIRA NO. — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

A continuación, profundiza en su invectiva y crece su cólera, al recordar los peligros y las condiciones extremas bajo las que han tenido que trabajar sus compañeros de profesión, muchos de los cuales se han contagiado y han muerto.

La vehemencia con la que insiste en este punto es una clara muestra de su enfado y del sentido de este hilo.

Y sí, joder, nos hemos infectado, quemado, agotado, HAN MUERTO POR TI TRABAJADORES. POR TI.Te lo voy a repetir:HAN MUERTO SANITARIOS TRABAJANDO POR CURARTE. POR CUIDAR A TODOS LOS CIUDADANOS DE ESTE PAIS.Pero joder, te estamos pidiendo que seas responsable. — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

"Aquí ningún/a sanitari@ se alistó para que se nos rieran en la cara", defiende Casado. "L@s sanitari@s nos metemos a trabajar en esto porque queremos cuidar a las personas", añade en un tuit posterior.

"Estamos afrontando lo más complicado"

La doctora también ha querido alertar, ahora que percibe que "solo se habla en la tele deabrir bares, de qué hacemos cuando salimos y del solecito que hace", de que en realidad "estamos afrontando lo más complicado: aprender que la nueva normalidad no es como antes. Que va a ser todo muy diferente".

Pero tú: Campeón/a pasas de todo porque no va contigo.Hasta que te toque el boleto premiado.Y sepas por ti mism@ como es una UCI por dentro.Sabes qué? Que si eso pasa, nosotr@s sí que estaremos haciendo lo correcto, para que puedas contarlo.Y con suerte, pedir perdón. — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

En este sentido, insiste en que la evolución de la pandemia "no es un interruptor de 'on' y 'off'", y advierte: "si hemos ido bajando los ratios de contagiados y muertos es porque lo hemos hecho bien. Porque hemos cumplido. Pero el bicho sigue por ahí escondido, esperando a que alguien como tú le de la oportunidad de reproducirse".

El último tuit del hilo sirve para honrar y resumir el espíritu de entrega y sacrificio que caracteriza a la labor médica. La doctora se dirige por última vez a su interlocutor abstracto y le asegura que, incluso si su irresponsabilidad le lleva a contagiarse y a terminar en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el personal sanitario cumplirá con su deber.

"Si eso pasa, nosotr@s sí que estaremos haciendo lo correcto, para que puedas contarlo. Y con suerte, pedir perdón", concluye la doctora Casado.