Un alto cargo del Pentágono afirma que EE.UU. podría realizar un ensayo nuclear "en cuestión de meses"

La semana pasada The Washington Post reportó, citando fuentes anónimas, que el Gobierno de EE.UU. se planteó la posibilidad de llevar a cabo la primera prueba nuclear desde 1992.

"Si hubiera una orden del presidente de poner el sistema a prueba, ya sea por una cuestión técnica o geopolítica, creo que sucedería relativamente rápido", declaró este martes el funcionario del Pentágono Drew Walter, quien desempeña el cargo de subsecretario adjunto de Defensa para asuntos nucleares, en referencia a la preparación técnica del país para llevar a cabo una prueba nuclear subterránea.

Durante su intervención en un evento en el Instituto Mitchell, Walter señaló que el ensayo nuclear podría ser realizado con revisiones previas limitadas "en cuestión de meses, probablemente no años", aunque agregó que un diagnóstico completo de todos los pormenores de la prueba podría llevar años por la cantidad de datos que implica, cita sus palabras el portal Defense One.

El funcionario agregó que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, del Departamento de Energía, "tiene el requisito de mantener la capacidad de reanudar las pruebas en determinados plazos", y los oficiales del organismo "mantienen la capacidad de hacer todo ese trabajo subterráneo", refiriéndose a que disponen de un lugar adecuado para un ensayo nuclear subterráneo.

EE.UU. no ha llevado a cabo pruebas nucleares desde 1992. La semana pasada The Washington Post reportó, citando a fuentes anónimas, que el Gobierno de Donald Trump se planteó la posibilidad de llevar a cabo un ensayo nuclear, y el tema fue abordado el 15 de mayo en una reunión de altos funcionarios de las principales agencias de Seguridad Nacional.

Acusaciones de EE.UU. contra Rusia y China

El Departamento de Estado de EE.UU. acusó a Moscú y Pekín en un informe de abril de llevar a cabo pruebas nucleares. "EE.UU. considera que Rusia ha realizado experimentos con armas nucleares que han creado un rendimiento nuclear y no se ajustan a la norma estadounidense de 'rendimiento cero'", afirmaron en el informe, donde por rendimiento cero se entiende la ausencia de una reacción en cadena explosiva como la que genera la detonación de una cabeza nuclear.

El "alto nivel de actividad" de China en un sitio de pruebas nucleares, por su parte, generó sospechas de los funcionarios estadounidenses, fomentadas por la falta de transparencia, y "suscita preocupaciones en cuanto a su adhesión al estándar de 'rendimiento cero'".

Las autoridades de Rusia desmintieron los datos expuestos en el informe del Departamento de Estado de EE.UU., declararon que no violaron los compromisos ni la moratoria sobre las pruebas nucleares y tildaron de desinformación las acusaciones en su contra. Desde China, por su parte, no dejan de recordar que "la prohibición de ensayos nucleares se ha convertido en una norma internacional".

El 'rendimiento cero' y la raíz de los desacuerdos

Debido a las diferentes interpretaciones del concepto de la explosión nuclear entre EE.UU. y Rusia se mantienen las fricciones desde hace años. Según explicó a RBK Dmitri Stefanóvich, especialista en materia de la seguridad internacional del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales perteneciente a la Academia de Ciencias de Rusia, la noción del 'rendimiento cero' que utiliza EE.UU. implica la ausencia total de la liberación de energía, algo que hace técnicamente imposible cualquier experimento nuclear, y resulta que según Washington los experimentos nucleares violan los compromisos en materia de armas nucleares.

"Los experimentos nucleares de todas formas no cesan, pero no se trata de ensayos nucleares ni de explosiones nucleares, sobre todo teniendo en cuenta que en los tratados existentes no hay una definición acordada del concepto de explosión nuclear, incluso con miras a evitar el estancamiento de las negociaciones por esa cuestión", señaló Stefanóvich.

