Billie Eilish publica un cortometraje en el que se desnuda para protestar contra el 'body shaming'

La cantante estadounidense Billie Eilish publicó este martes en su canal de YouTube un cortometraje titulado 'Not my responsability' ('No es mi responsabilidad', en español) en el que se desnuda para protestar contra el 'body shaming' ('humillación corporal'), un tipo de discriminación basada en la apariencia física.

En el video —originalmente producido para ser visto durante su gira 'Where Do We Go', que debió ser reprogramada a causa de la pandemia de coronavirus— Eilish aparece levemente iluminada con una sudadera negra con capucha cubriendo su cuerpo. A medida que el video avanza, se va desvistiendo lentamente, mientras en una voz en off se dirige a las personas que emiten juicios sobre su apariencia, ropa, música y sus opiniones.

"Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo elogian", afirma la ganadora de varios premios Grammy.

La cantante, de 18 años, conocida por su característico estilo de vestir con ropas holgadas, ha recibido constantes críticas hacia su cuerpo, a las que apunta específicamente:

"¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más suave? ¿Más alta? ¿Quieres que esté callada? ¿Te provocan mis hombros? ¿Mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?", cuestiona en el video, que en pocas horas ha acumulado más de 3 millones de reproducciones.

"Si llevo algo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo, sigues juzgándolo y juzgándome por él. ¿Por qué?", señala, terminando su mensaje con una pregunta: "¿Mi valor se basa solo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?".

La artista mostró el cortometraje por primera vez en marzo durante un concierto en Miami. En abril, durante una entrevista con la revista Dazed, la cantante volvió a hablar sobre su experiencia con los 'haters' y las expectativas de la sociedad para que se muestre de determinada manera, luego de recibir críticas por unas publicaciones en la que aparecía en traje de baño. "Si hay un día en el que pienso: '¿Sabes qué? Me siento cómoda con mi barriga en este momento y quiero mostrar mi barriga', debería poder hacerlo", expresó.