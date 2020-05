"Eso fue tortura": campeón de la UFC condena la muerte de George Floyd a manos de la Policía en EE.UU.

El actual campeón de la UFC en peso semipesado, Jon Jones, se mostró furioso por el asesinato de George Floyd, el afroamericano que murió bajo custodia policial a principios de esta semana, y cuyo deceso provocó indignación nacional.

Este martes, la Policía de la ciudad estadounidense de Mineápolis detuvo a Floyd por sospechas de "fraude en curso". Durante el arresto, uno de los agentes presionó una rodilla contra el cuello del detenido durante al menos ocho minutos, a pesar de que el individuo se quejaba de que no podía respirar. El hombre fue declarado muerto en un hospital.

Estrangulación sanguinea

El luchador escribió una serie de tuits para abordar la situación y explicar cuán peligrosos son los métodos que el oficial de policía usó contra el hombre y que, dijo, son peor que una tortura. De acuerdo con Jones, el agente usó el llamado 'blood choke' ("estrangulación sanguínea", en inglés), un tipo de estrangulamiento que reduce o evita el paso de la sangre por el cuello de un oponente.

"Cualquiera que haya practicado los principios básicos del jujitsu, lo reconoce [el 'blood choke'] cuando ve esto", dijo Jones. "Es tan claro como la luz del día que esto fue asesinato y tortura".

En una estrangulación sanguínea, las arterias y venas yugulares se contraen, cortando el flujo de sangre al cerebro, a diferencia de un enganche de sofocación, que restringe la respiración.

"Todo eso de que si puedes hablar puedes respirar es basura, es una mierda. Lo que le pasó a ese hombre fue peor que ahogarse", aseveró el campeón de la UFC. "No le desearía a mi peor enemigo la forma en que George Floyd fue asesinado. Ese oficial ejerció la presión suficiente para mantenerlo con vida durante casi seis minutos en ese estrangulamiento".

Para concluir, Jones aseguró que en toda su carrera deportiva profesional "nunca había visto nada parecido a ese nivel de tortura".

"Es necesario que haya un cambio de política a nivel nacional. Cuando un hombre está esposado y grita que no puede respirar, quítese de su pecho o cuello. Si no puedes sujetar a un hombre esposado y a tus pies, eres un asco y probablemente no deberías llevar esa insignia", destacó el peleador y llamó a hacerle justicia al fallecido.