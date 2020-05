Mark Zuckerberg critica la decisión de Twitter de verificar los hechos en dos tuits de Trump

El empresario estadounidense considera que las plataformas digitales de propiedad privada no deberían actuar como un "árbitro de la verdad".

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, manifestó su desacuerdo con la decisión de Twitter de poner una notificación sobre verificación de hechos en dos tuits del presidente de EE.UU., Donald Trump. Sus declaraciones tuvieron lugar durante una entrevista con Fox News, cuya versión completa se publicará este jueves.

El empresario estadounidense afirmó que las plataformas digitales de propiedad privada no deberían actuar como un "árbitro de la verdad". Asimismo, sostuvo que en ese aspecto la red social que fundó tiene "una política diferente" a la de Twitter.

"Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea", explicó Zuckerberg, y agregó que "las empresas privadas probablemente no deberían serlo, especialmente estas compañías de plataformas, no deberían estar en la posición de hacer eso".

Los comentarios del joven magnate también se refirieron a las últimas advertencias de Trump, en las que amenazó con "regular" o incluso "cerrar" las plataformas de redes sociales que "silencian las voces conservadoras".

Al respecto, Zuckerberg expresó que es preciso "entender lo que realmente pretenden hacer", y señaló que "en general, un gobierno que elige censurar una plataforma porque está preocupado por la censura, no me parece exactamente el reflejo correcto".