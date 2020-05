'Youtuber' de EE.UU. en el ojo del huracán por entregar a su hijo autista adoptado en China a otra familia

La 'youtuber' estadounidense Myka Stauffer es objeto de críticas desde que publicó un video en el que anunciaba que entregará a otra familia a su hijo adoptado, un niño chino de cuatro años que padece autismo, informan medios locales.

Esa mujer, que tiene otros cuatro hijos con James Stauffer y más de 710.000 suscriptores en YouTube, explicó que Huxley ya tiene "una nueva familia para siempre" que está mejor equipada para manejar sus necesidades especiales.

El matrimonio adoptó al menor en China en octubre de 2017 y documentó todo el viaje y el proceso a través de su canal de YouTube: el vídeo en el que mostraban el momento en el que Huxley llegó a su casa tiene más de 5,5 millones de visitas.

Problemas de conducta

"En las adopciones internacionales a veces hay incógnitas y cosas no transparentes en los archivos" y, en este caso, "cuando Huxley llegó a casa tenía muchas más necesidades especiales de las que no éramos conscientes y que no nos dijeron", explicó James Stauffer.

Según su versión, la agencia de adopción les dijo que al menor le habían diagnosticado un quiste cerebral, pero descubrieron que tuvo un accidente cerebrovascular antes de nacer y sufre un nivel tres de trastorno del espectro autista (TEA) que le provoca "un retraso profundo en su desarrollo".

A pesar de que los Stauffer llevaron a su hijo a terapia intensiva, su condición no mejoró e indicaron que los dos últimos meses les resultaron muy difíciles por sus problemas de conducta, que no especificaron.

"Necesidades graves"

"No hay ni una pizca de nuestro cuerpo que no ame a Huxley con todo nuestro ser", aseguraron entre lágrimas, así que decidieron "encontrar un nuevo hogar" a Huxley con una nueva familia que pueda atender mejor sus "graves necesidades", ya que la madre tiene "formación médica profesional".

Algunas personas acusaron a los Stauffer de realizar todo el proceso "para ganar popularidad en YouTube" y tratar a Huxley "como a un cachorro" al que ahora regalan "y no como a un ser humano".

Sin embargo, otros usuarios de YouTube se mostraron más comprensivos y apoyaron que tomaran "una decisión tan desgarradora y difícil".

