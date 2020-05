La pareja de Elon Musk pone a la venta una parte de su alma

La pareja del reconocido empresario estadouniense Elon Musk, la cantante canadiense Grimes —cuyo nombre real es Claire Boucher—, esta semana puso a la venta un trozo de su alma, informa Bloomberg.

Este viernes empieza el primer espectáculo de bellas artes de Grimes en exposiciones simultáneas en línea llevadas a cabo en la Gallery Platfom de Los Ángeles y la galería Maccarone.

"Artista visual"

En ellas, Boucher venderá dibujos, grabados, fotografías y piezas conceptuales que ha realizado durante los últimos diez años. "Me veo a mí misma como una artista visual en primer lugar, y siempre me ha extrañado que la gente me conozca por la música", explicó Grimes.

La novia de Musk, que define su estilo como "de aspecto nervioso, de animé de terror", asegura que estos trabajos artísticos son una "continuación" de su música. Por ejemplo, una serie de retratos y animales en forma de 'collage' titulado 'Seldon Crisis', cuyo precio es 500 dólares, está inspirado —en gran parte— en el manga.

Otras piezas incluyen reflexiones sobre su vida como figura pública. La más llamativa, que lleva por nombre 'Selling Out' ('Liquidación', en inglés), es un documento legal según el cual el comprador adquiere un porcentaje del alma del artista.

"Muy intrigante"

"No quería que nadie la comprara", admite Grimes, por lo que en un momento pensó venderla por 10 millones de dólares. Pero teniendo en cuenta la actual situación económica provocada por la pandemia del covid-19, Boucher decidió que la obra sería de quien diera más dinero por ella. "La idea del arte fantástico en forma de documentos legales me parece muy intrigante", añadió.

Grimes, que diseña ella misma las portadas de sus discos, reveló que suele gastar entre 10 y 15 dólares al mes comprando obras de arte en Internet. Ahora planea vender sus propias creaciones por un valor de entre 500 y 15.000 dólares, mientras que no descarta sumergirse en el mundo del arte digital.

A principios de este mes la cantante canadiense tuvo un hijo con Musk, el primero juntos. En un primer momento quisieron llamarlo X Æ A-12, pero tuvieron que ponerle X Æ A-Xii para poder registrarlo, pues las leyes del estado de California prohíben incluir números o símbolos en el nombre de los niños.

