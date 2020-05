La Red se solidariza con la senadora mexicana que accidentalmente mostró su torso desnudo en una videoconferencia

La senadora mexicana Martha Lucía Mícher Camarena, del partido oficialista Morena, se disculpó este viernes por haber mostrado accidentalmente su cuerpo en medio de una videollamada.

La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género se refirió al "desafortunado incidente", ocurrido el jueves durante una reunión virtual con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y legisladores de la Mesa Directiva y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

"En una parte de la sesión, sin darme cuenta y mientras la cámara de mi computadora se encontraba encendida, me cambié de ropa mostrando mi torso desnudo", contó la senadora en un comunicado de prensa.

Comparto con ustedes este texto, agradezco sinceramente todas y cada una de las muestras de cariño y solidaridad. Por el respeto a la dignidad de todas las mujeres y las niñas.

Mícher Camarena explicó que dos compañeros de partido le llamaron para decirle lo que estaba ocurriendo. "No domino las nuevas formas tecnológicas de comunicación a distancia, lo cual en ocasiones ha jugado en mi contra, como en esta ocasión", escribió.

Tras pedir disculpas a las senadoras, al gobernador Alejandro Díaz de León y a los periodistas que siguieron la sesión virtual, Mícher Camarena reafirmó su convicción feminista.

"No me da vergüenza haber mostrado por accidente una parte de mi intimidad, porque justo la idea de que una mujer es 'solo su cuerpo' es lo que ha permitido y fomentado la cosificación femenina contra la que he luchado desde siempre", señaló la senadora morenista.

Reacciones solidarias

El comunicado de Mícher Camarena provocó una ola de solidaridad en la Red. Legisladoras, ministros de la Corte, activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas expresaron su apoyo a la senadora.

Eres una referente para nosotras 💚 tu perspectiva de concebir el cuerpo femenino es inspiradora

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, le expresó su solidaridad a Martha Lucía, a quien le reconoció "su trabajo en favor de los derechos de todas las mujeres de México".

Mi solidaridad con la senadora @MaluMicher. Le mando un abrazo, con mi reconocimiento por su trabajo en favor de los derechos de todas las mujeres de México.

"Es un acto poderoso por la manera en que lo enfrentas, por tu eterna congruencia", respondió la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, al posicionamiento de Martha Mícher.

Querida @MaluMicher Es un acto poderoso por la manera en que lo enfrentas, por tu eterna congruencia. La humanidad en esta época se muestra descarnadamente. No lo digo por tu accidente, sino porque ha quedado de manifiesto quien es quién en todo absolutamente. Te abrazo fuerte

"En cada acto, hasta en los descuidos, tus respuestas son ejemplares", le escribió su compañera de partido, la senadora Citlalli Hernández.

Decenas de legisladores de Morena y usuarios de la Red expresaron su solidaridad a Martha Lucía Mícher con la etiqueta #MalúCuentaConmigo.

Mi querida Senadora, usted cuenta con el respaldo y agradecimiento de muchas mujeres a las cuales ha defendido y por las que ha luchado defendiendo sus derechos. No haga caso de los comentarios de personas mal intencionadas.#MalúCuentaConmigo

Senadora @MaluMicher, mi total admiración a su texto. Nos representa al actuar con tanta dignidad ante este agravio que nos afecta a todas.La lucha contra la misoginia, la violencia política de género y la defensa por la dignidad de las mujeres es diaria. #MalúCuentaConmigo

.@MaluMicher es una mujer ejemplar, de avanzada democrática. Ante los ataques en su contra, producto de un descuido durante una reunión a distancia, refrendamos nuestro compañerismo. La moral y la integridad serán siempre más fuertes que infamias y ataques. #MalúCuentaConmigo

Condena a filtración

La expresidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Consuelo Sáizar, le reconoció su "valiente respuesta a la bajeza y a lo inaceptable", en referencia a la persona que hizo una captura de pantalla del incidente.

La senadora sin partido, Lily Téllez, también tildó de "vil" que alguien haya tomado una foto de Mícher Camarena durante la videollamada y que la haya compartido. "Un error lo comete cualquiera y es una bajeza pretender humillarla", escribió.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, pidió investigar y sancionar a los responsables que filtraron la imagen de Mícher Camarena, señalando que la violencia de la que fue objeto la legisladora "no puede quedar impune".

La periodista y activista Lydia Cacho, quien es mundialmente conocida por denunciar una amplia red de pornografía infantil y pederastia en México, también se refirió a la "miseria" de quienes tomaron una foto del cuerpo de la senadora.

"Ojalá hubieran tomado una de tu cerebro para aprender algo de lo brillante que eres y lo que le has aportado a las mujeres del país", respondió Cacho.

Querida Malú, en un país con doble moral como el nuestro, no es de extrañarse la miseria de quienes te agredieron tomando la foto de tu cuerpo. Ojalá hubieran tomado una de tu cerebro para aprender algo de lo brillante que eres y lo que le has aportado a las mujeres del país.🌺

La senadora Mícher Camarena es conocida por su apoyo a las causas de la población LGBTTTI, así como una impulsora de la igualdad de género y la despenalización del aborto en México.