Trump: "Pronto aterrizaremos en Marte y tendremos las mejores armas jamás imaginadas"

"No puedes ser el número uno en la Tierra si eres el número dos en el espacio. No vamos a ser el número dos en ninguna parte", prometió el mandatario.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, usó su discurso después del exitoso lanzamiento del cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX para promocionar los logros de su Administración en el espacio. Desde el anuncio del año pasado que ordenaba a la NASA que volviera a llevar a los humanos a la superficie de la Luna en 2024, hasta el establecimiento en diciembre pasado de la Fuerza Espacial.

"Este es el primer gran mensaje espacial en 50 años. Piensen en eso", aseveró el mandatario en el Centro Espacial Kennedy, un poco más de 90 minutos después de que la nave Crew Dragon alcanzara la órbita en el primer viaje espacial con astronautas de la NASA dirigido por una compañía privada.

El líder estadounidense aseguró también que en un futuro cercano EE.UU. enviará a humanos a Marte y contará con las armás más modernas del mundo.

"Hemos creado la envidia del mundo y pronto aterrizaremos en Marte, pronto tendremos las mejores armas jamás imaginadas en la historia. Ya he visto diseños, y no puedo creerlo", afirmó Trump sin explicar a qué armas se refería.

Asimismo, el presidente hizo hincapié en la importancia de la superioridad espacial, que según él encaja en el lema de su Administración: 'America First' ("EE.UU. primero"). "Como se ha dicho a menudo, no puedes ser el número uno en la Tierra si eres el número dos en el espacio. No vamos a ser el número dos en ninguna parte", prometió Trump.

El mandatario también agradeció a los astronautas de la NASA, así como al fundador de SpaceX, Elon Musk, por el éxito de la misión, calificándolo como alguien que "realmente encarna el espíritu estadounidense".

"Podría haber gastado su fortuna haciendo cualquier cosa, incluso navegando", apuntó el mandatario. "Pero en 2002 comenzó a invertir decenas de millones de dólares de su propio dinero en investigación y desarrollo para un nuevo cohete".