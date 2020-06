VIDEO: Manifestantes bloquean con su cuerpo un camión que irrumpió en una marcha en Minesota y golpean al conductor

El camionero fue arrestado por la Policía tras salir del hospital. Según los informes los hechos no dejaron heridos graves.

Este domingo en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) un hombre condujo un camión cisterna en medio de una multitud que protestaba por la muerte del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de la Policía.

La escena fue captada en video y en ella se observa como el enorme vehículo de carga se mueve entre cientos de manifestantes en una vía interestatal cerrada, mientras algunos intentaban dispersarse desesperadamente hacia los costados. Al mismo tiempo, otros manifestantes persiguieron el camión y lograron que el conductor se detuviera y saliera de la cabina. Algunos se subieron al tanque y otros se situaron ante el parabrisas para impedirle la visión al camionero.

Según información del diario The New York Times, el hombre detrás del volante fue retenido por los participantes de la protesta; aunque muchos de los presentes pidieron no lastimarlo, manifestantes indignados arremetieron contra el camionero, que sufrió heridas leves. Los oficiales de Policía usaron gas pimienta para abrirse paso entre la multitud hasta llegar donde se encontraba el sospechoso, que fue arrestado tras salir de un hospital.

El gobernador del estado, Tim Walz, señaló, basado en informes policiales, que los hechos no habrían dejado heridos. No obstante, algunos participantes aseguran haber visto personas golpeadas por el camión. Otros testigos afirman que el camionero alertó a los transeúntes de su presencia tocando la bocina unos 400 metros antes de toparse con la multitud.

Al respecto, John Harrington, del Departamento de Seguridad Pública de Minesota, resalta que el vehículo cisterna pudo haber estado en la carreta horas antes de que fuese cerrada para acoger las protestas. Asimismo, dijo no conocer los motivos del conductor y calificó su incursión como "una de las cosas más peligrosas" que haya visto.