"No somos malditos animales": Dennis Rodman pide el fin de la violencia en las protestas por la muerte de George Floyd

El cinco veces campeón de la NBA con Chicago Bulls y Detroit Pistons, Dennis Rodman, manifestó su respaldo a las protestas de repudio a la muerte de George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis, (Minesota, EE.UU.), aunque rechazó los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones.

Sus declaraciones fueron realizadas en un video que publicó en Instagram, junto al mensaje: "Descansa en poder George Floyd. Por favor, Estados Unidos, paremos los disturbios y únanse todos. ¡Quédense a salvo!".

"Creo que alguien debe salir y decir: 'Hola, chicos, ¿por qué estamos saqueando? ¿Por qué estamos robando? ¿Por qué estamos creando más problemas?", dijo el exdeportista, agregando que ya tienen "suficientes problemas" con el covid-19. "¿Por qué estamos haciendo esto, por qué nos estamos lastimando de nuevo? ¿Por qué no tratar de ayudarnos?", se preguntó el exjugador de los Bulls.

Luego, aunque reconoció que la situación "es mala", pidió "protestar de la forma correcta". "No tienes que ir y quemar cosas, robar cosas y cosas así", señaló, asegurando que se "cruzó una línea".

"Por favor, entiendan, tenemos que vivir juntos. Somos seres humanos, no malditos animales", exclamó.

Las voces de la NBA

Rodman se suma así a otros personajes públicos que se han manifestado sobre la situación generada tras la muerte de Floyd, tal y como ya habían hecho otras estrellas de la NBA. "Estoy profundamente entristecido, realmente dolido y simplemente enojado, veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con los que están clamando contra el racismo y la violencia arraigados contra las personas de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente", declaró anteriormente su excompañero en Chicago, Michael Jordan.

Por su parte, la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, también hizo público su apoyo a las protestas, a la vez que criticaba a los medios de comunicación. "¿Los medios están enseñando esto? Te apuesto a que no. ¿Sabes por qué? ¡Porque esto es unidad, pacifismo, belleza y amor!", escribió en Twitter, compartiendo un video de una manifestación pacífica en Colorado.

En tanto, Carmelo Anthony, de Portland Trail Blazers, también se sumó a las críticas y pidió "Justicia para George". "No todo lo que se enfrenta se puede cambiar, pero no se puede cambiar nada hasta que no lo enfrentas", reflexionó, antes de preguntarse: "¿Ser negro es tan intimidante? ¿Es nuestra fuerza lo que le temen? ¿Nuestras características? ¿O es nuestra singularidad? ¿Cómo continuamos explicándoles esto a nuestros hijos?".

Por último, afirmó: "No veo un sueño americano, veo una pesadilla americana. El mayor proveedor de violencia en el mundo: mi propio gobierno. No puedo estar en silencio. ¡Seremos escuchados!".