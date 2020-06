Jorge Arreaza acusa a EE.UU. de impedir que Venezuela "pueda vender petróleo para importar" medicinas y alimentos

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló este martes que el secretario del Departamento de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, tiene una "obsesión criminal" para anunciar sanciones contra la nación latinoamericana.

En otras palabras, desde su cuenta de Twitter opinó: "Quiere que los venezolanos se queden sin gasolina, que el Estado no pueda vender petróleo para importar medicinas, tratamientos, alimentos e insumos para producir".

Lo 1ro que hace @SecPompeo en las mañanas es anunciar otra agresión a Venezuela. OBSESIÓN CRIMINAL. Quiere que los venezolanos se queden sin gasolina, que el Estado no pueda vender petróleo para importar medicinas, tratamientos, alimentos e insumos para producir: LESA HUMANIDAD https://t.co/XZzp4ZZrai — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 2, 2020

Las críticas del canciller se producen luego de que Washington anunciara nuevas sanciones contra cuatro empresas. Según la justificación de la Casa Blanca, aquella medida es "por su papel en facilitar el robo de petróleo venezolano por parte del régimen de Maduro".

De esta forma, las firmas navieras afectadas por esa disposición estadounidense son: Afranav Maritime LTD, Seacomber TLD, Adamant Maritime LTD y Sanibel Shiptrade LTD.

Asimismo, el lunes Arreaza ya había publicado otras duras críticas contra Pompeo: "Sigue interpretando su guión ficticio y celebra nuevas persecuciones para asfixiar la economía venezolana".

