Una joven muere tras ser agredida y violada en la iglesia donde estudiaba, y el caso provoca indignación social

Una joven fue violada y golpeada en una iglesia en Nigeria, a la que acudió para estudiar en un lugar tranquilo, informan medios locales.

La estudiante de Microbiología, Vera Uwaila Omozuwa, de 22 años, fue el pasado 27 de mayo a la Iglesia Cristiana Redimida de Dios en la Ciudad de Benín, en el sur del país. Luego, un guardia de seguridad la encontró inconsciente en un charco de sangre. La mujer fue hospitalizada, pero falleció el pasado sábado.

De acuerdo con los reportes, unos atacantes abusaron de la joven y luego la golpearon con un extintor.

"El inspector general de la Policía, mientras condena el ataque, se compadece de la familia, amigos y colegas de la fallecida. Pide la calma y asegura que la Fuerza [Policial de Nigeria] seguramente llevará a los perpetradores de este acto cruel ante la justicia en el menor tiempo posible", reza una publicación de la Policía de Nigeria en su cuenta de Twitter. El caso sigue bajo investigación.

Reacciones

Mientras tanto, el suceso provocó una ola de reacciones y protestas en el país. El gobernador del estado de Edo, Godwin Nogheghase Obaseki, ordenó realizar "una investigación exhaustiva del caso para garantizar que los responsables de este crimen atroz sean llevados ante la Justicia".

Este lunes, varias personas protestaron cerca de la sede de la Policía en la Ciudad de Benín, exigiendo justicia. Asimismo, '#JusticeforUwa' ('Justicia para Uwa', en inglés) se convirtió en tendencia en las redes sociales.

En ese contexto, Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional en Nigeria, declaró a The Guardian que el suceso "resuena porque incluso en los espacios donde las mujeres y las niñas deberían estar más seguras —la casa, las escuelas y ahora lugares de culto— , la violencia de género llega allí". En su opinión, las autoridades del país no hicieron lo suficiente para poner fin a este tipo de delitos. "El método que el Estado ha usado durante estos años, claramente no ha cambiado la intensidad necesaria para disuadir a los violadores y los violadores potenciales y para proteger a las mujeres y niñas", destacó.

El medio británico recoge también los datos estadísticos del año 2014, que indican que una de cada 4 nigerianas fue víctima de violación cuando era niña, y un 70% de ellas sufrió más de un abuso.