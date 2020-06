VIDEO: 6 agentes de policía de EE.UU. enfrentan cargos después de disparar con una pistola táser a dos jóvenes y sacarlos del vehículo

Seis agentes de policía de Atlanta (Georgia) fueron acusados de varios cargos, entre ellos el de asalto agravado, después de que un video grabado con una de sus cámaras corporales mostrara a las autoridades sacando a dos jóvenes de un automóvil y dispararles con pistolas de aturdimiento, mientras estaban atrapados en un atasco por las protestas en contra de la muerte de George Floyd, recoge AP.

El incidente tuvo lugar el pasado 30 de mayo y el clip de la cámara corporal reveló cómo un oficial se acercó al vehículo donde se encontraba la pareja y abrió la puerta del conductor. No obstante, Messiah Young, repitiendo la frase "Hoy no me voy a morir", logró cerrarla e instó a los oficiales a liberar al hombre que acababan de detener en la calle y dejarle subir al coche.

Cuando el automóvil se quedó atascado en el tráfico, los oficiales usaron una pistola paralizante contra la novia del joven, Taniyah Pilgrim, y la sacaron del vehículo. Instantes después, los agentes rompieron la ventanilla del conductor y pasaron a emplear la táser contra Young. Una vez el joven estaba fuera del automóvil y tirado en el suelo, los policías le ataron las manos a la espalda y lo arrestaron tras sostener que tenía en su poder un arma, hecho que no se confirmó. Además, se le acusó de intentar eludir a la Policía.

Investigación

El fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, indicó el joven sufrió la fractura de un brazo y una herida que requirió 24 puntos cuando fue sacado del automóvil. Por su parte, Young agregó que el oficial que lo escoltó después del arresto, le proporcionó más de 10 golpes en la espalda.

Asimismo, tanto la alcaldesa de la ciudad, Keisha Lance Bottoms, como la jefa de la Policía, Erika Shields, determinaron que los agentes habían usado fuerza excesiva contra la pareja. Tras el incidente, dos de los policías fueron despedidos, mientras que los otros cuatro se encuentran de licencia administrativa mientras dura la investigación.

"Me siento un poco más seguro ahora que estos monstruos están fuera de la calle y ya no pueden aterrorizar a nadie más", dijo este martes Young tras conocer las medidas disciplinarias adoptadas.