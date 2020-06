Exjefe del Pentágono acusa a Trump de "militarizar la respuesta" a los disturbios y este responde que "se sintió genial" cuando le pidió renunciar

El exsecretario de Defensa de EE.UU. James Mattis y el presidente Donald Trump se han enzarzado en un fuerte intercambio de pareceres en el contexto de los disturbios que enfrenta el país tras la muerte de George Floyd. En un artículo de opinión publicado este miércoles en The Atlantic, Mattis acusó al mandatario de abusar de su poder como jefe del Estado y tratar de dividir a la nación.

"Donald Trump es el primer presidente, en mi vida, que no procura unir al pueblo estadounidense, ni siquiera pretende intentarlo. En cambio, trata de dividirnos", aseveró Mattis, agregando que se trata de un "esfuerzo deliberado".

Mattis admitió que la demostración de fuerza frente a la Casa Blanca este lunes, concebida para "proporcionar una extraña sesión de fotos para el comandante en jefe electo", lo dejó "enojado y horrorizado". Manifestantes pacíficos y con demandas "sanas y unificadoras", congregados en el Parque Lafayette, fueron desalojados con uso de gases lacrimógenos y gas pimienta para que el presidente pudiera pasar a pie desde la casa Blanca hasta la iglesia de San Juan, donde posó con una biblia en la mano, reclamó.

"Sabemos que somos mejores que el abuso de la autoridad ejecutiva que presenciamos en el Parque Lafayette. Debemos rechazar y responsabilizar a aquellos que en el cargo se burlan de nuestra Constitución", dijo.

Mattis subrayó que "militarizar nuestra respuesta, como vimos en Washington DC, crea un conflicto, un falso conflicto entre la sociedad militar y la civil". "Erosiona la base moral que garantiza un vínculo de confianza entre hombres y mujeres en uniforme y la sociedad a la que han jurado proteger, y de la cual ellos mismos son parte", declaró el general, y añadió que "mantener el orden público recae en los líderes civiles estatales y locales, que comprenden mejor a sus comunidades y son responsables ante ellas".

Respuesta de Trump

A través de su cuenta personal de Twitter, Trump reaccionó diciendo que "probablemente lo único que Barack Obama y уo tenemos en común es que ambos tuvimos el honor de despedir a Jim Mattis, el general más sobrevalorado del mundo".

"Le pedí su carta de renuncia y me sentí genial por ello. Su apodo era 'Caos', que no me gustó, y lo cambié a 'Mad Dog''', señaló el mandatario, para agregar que la "fuerza principal" de Mattis "no era la militar, sino las relaciones públicas personales".

"Le di una nueva vida, cosas que hacer y batallas para ganar, pero rara vez 'traía trofeos a casa'. No me gustó su estilo de 'liderazgo' ni mucho más de él, y muchos otros están de acuerdo. ¡Me alegro de que se haya ido!", concluyó el presidente.

James Mattis —un general condecorado del Cuerpo de Marines de EE.UU.— renunció como secretario de Defensa en diciembre de 2018, por no estar de acuerdo con la política de Trump en Siria.