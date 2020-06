¿Cuánto tiempo permanece el coronavirus en el cuerpo de una persona infectada?

En medio de la lucha global contra el SARS-CoV-2, los especialistas de todo el mundo tratan de obtener más información sobre el virus, como cuánto tiempo permanece en el organismo de una persona infectada.

Los datos podrían ayudar a determinar los plazos en los que los pacientes deben estar en aislamiento, así como si se desarrolla inmunidad a largo plazo.

¿Qué es la persistencia viral?

El término crucial en este aspecto es la persistencia viral, o el tiempo que las partículas del virus permanecen vivas dentro de un organismo. The National Geographic señaló este miércoles que en la ciencia moderna se usan 3 categorías de persistencia. En el primer grupo están las infecciones agudas que rápidamente provocan síntomas, pero el enfermo se recupera en unos días. Los virus de la segunda categoría al principio causan la aparición de algunos síntomas, pero luego se hacen latentes y se quedan en el organismo para siempre. Mientras tanto, las infecciones del último grupo generan síntomas agudos en unas personas, mientras que en otros organismos muestran una mayor persistencia.

En el caso del nuevo coronavirus, uno de los problemas para determinar su persistencia viral consiste en que varias pruebas que determinan si el virus está en el organismo se basan en el método de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que busca fragmentos del virus en el cuerpo, pero es incapaz de determinar si se trata de un virus vivo o los rastros de uno ya no activo, detalló The National Geographic. "Incluso cuando el virus ya no es infeccioso, hay un período cuando todavía se puede detectar su ARN", aclaró Andrew Karaba, especialista de enfermedades infecciosas en la Universidad Johns Hopkins.

Por eso, para detectar la duración del período de actividad del coronavirus, los especialistas lo cultivan en laboratorios.

¿Cuánto tiempo sigue vivo el coronavirus?

Un estudio, cuyos resultados fueron publicados el 28 de mayo en New England Journal of Medicine muestra que las personas infectadas pueden propagar las partículas del virus vivo durante un período de hasta 9 días.

Otra investigación más reciente que se realizó en Alemania proporciona resultados similares. Los investigadores que participaron en el estudio, publicado en abril en la revista Nature, señalaron que ya no podían cultivar un virus de muestras que fueron tomadas 8 días después de la aparición de los síntomas. Asimismo, determinaron que un paciente emite la mayor cantidad de partículas virales durante los primeros días tras la infección.

Por su parte, Diane Griffin, viróloga en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de John Hopkins, afirmó que "cuando la gente se recupera de infecciones agudas virales, su respuesta inmune mata a las células afectadas para eliminar el virus", pero el organismo no puede hacer lo mismo cuando algún virus infecta a las células de larga duración, como las neuronas. Indicó que entonces el cuerpo "en realidad no se deshace de todo el genoma del virus" y este puede quedarse en el organismo durante mucho tiempo.

Sin embargo, los especialistas precisan que la persistencia viral puede variar en diferentes personas. "La misma partícula viral no tendrá el mismo efecto en cada persona", reiteró el oncólogo Santosh Vardhana, del centro para el tratamiento e investigación del cáncer Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nueva York).