Piden justicia tras la aparición de un video que muestra la brutal detención de un hombre en México que murió en custodia policial

Según el fiscal del estado de Jalisco, el arresto de Alejandro Giovanni no estuvo relacionado "con el hecho de que no llevase cubrebocas", tal como informaron algunos medios y se difundió en redes sociales.

La Fiscalía del Estado mexicano de Jalisco inició una investigación sobre la supuesta responsabilidad de agentes de la Policía Municipal en la muerte de Alejandro Giovanni, de 30 años, cuando estaba bajo custodia policial a principios de mayo.

El fiscal Gerardo Octavio Salís Gómez explicó que desde el 5 de mayo se lleva a cabo una investigación centrada en elementos de la Policía de lxtlahuacán de los Membrillos, que "podrían estar involucrados en otras carpetas por posibles actos de abuso de autoridad".

"El Gobierno de Jalisco no solapará ni tolerará a ningún servidor público que en el uso de sus atribuciones violente los derechos humanos de las personas, por lo que tanto en este caso, como en los que pudieran presentarse, se actuará con todo el peso de la ley", aseveró.

Por otro lado, Salís Gómez especificó que, según los datos disponibles, la detención de Giovanni no estuvo relacionada con el hecho de que no llevase cubrebocas para protegerse del coronavirus, como se ha publicado en las redes sociales y en la prensa local. De momento, no obstante, no ha trascendido la causa oficial que propició su arresto.

"Abuso de autoridad"

Los medios locales informaron de que Giovanni fue detenido el 4 de mayo por no llevar el cubrebocas en la vía pública. En un video que circula en las redes se observa a Giovanni forcejeando con varios policías que intentan introducirlo en el vehículo y, finalmente, se lo llevan detenido.

"¿Irá nada más porque no lleva cubrebocas? No se le puede subir así (...) abuso de autoridad", se escucha a una mujer en la grabación.

Así se llevaron a Giovanni López, albañil de 30 años, los policías municipales de Ixtlahuacán en Jalisco por no portar cubrebocas. Lo golpearon hasta matarlo..el Estado de Terror y Persecución que instala el gobernador @EnriqueAlfaroRpic.twitter.com/BMRRSgkjhC — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 3, 2020

La familia de Giovanni explicó a los medios que se puso en contacto con el alcalde, Eduardo Cervantes Aguilar, quien, según ellos, les dijo que fuesen a buscar al detenido a las instalaciones de la Policía Municipal al día siguiente. Sin embargo, al llegar se les informó que había sido trasladado al Hospital Civil, donde falleció por traumatismo craneoencefálico, según el acta de defunción que circula por las redes.

El hermano del fallecido, que grabó el video de la detención, contó que el alcalde, a través de una tercera personas, ofreció a la familia 200.000 pesos (unos 9.000 dólares) si no publicaban la grabación.

"En caso de comprobarse esta situación el edil estaría cometiendo una irregularidad la cual podría configurarse en un delito, por lo que de tener datos en este sentido se estaría iniciando una investigación en su contra para deslindar su responsabilidad", explica en un comunicado la Fiscalía.

Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, reiteró que la Fiscalía está investigando a fondo. "Si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, serán castigados con todo el peso de la ley", aseguró.

En las redes sociales se han multiplicado los mensajes denunciando la muerte de Giovanni con el 'hashtag' #JusticiaParaGiovanni.

En Mexico un hombre de 30 años fue asesinado por los policias solo por no llevar cubrebocas puesto, el lo tenía en LA MANO.Seguimos presenciando asesinatos por parte de gente que deberían cuidarnos y protegernos. Giovanni no murió, lo mataron #JusticiaParaGiovannipic.twitter.com/zhlDVrxMCw — Lucas ✘ ᴰ² (@Agustsw28) June 4, 2020

En México existe esto. En México la Policía también mata. En México no nos sentimos seguros con la autoridad. En México existe abuso de poder. En México la policía te asesina. En México también queremos justicia #JusticiaParaGiovannipic.twitter.com/XZy4PGMoX7 — Nay⁷ 1B (@Fookin_Losaaah) June 4, 2020

TORTURARON Y ASESINARON a Giovanni LópezCárcel para Eduardo Cervantes Aguilar, presidente municipal, por encubrir el asesinato y amenazar de muerte a los familiaresCárcel para los policías municipales de Ixtlahuacán#JusticiaParaGiovannipic.twitter.com/IAlGCsqVZv — Yasmin Mar (@Nasmiymara) June 4, 2020

El caso recuerda al acontecido la semana pasada en Mineápolis (Minesota, EE.UU.), donde un policía asfixió hasta la muerte al afroamericano George Floyd, lo que ha originado una ola de protestas dentro y fuera del país.