VIDEO: Un policía presiona con su rodilla el cuello de un hombre negro durante un arresto en EE.UU.

En EE.UU., un nuevo video de violencia policial difundido esta semana en redes sociales ha provocado una investigación interna en un departamento de Policía de Florida.

Se trata de la grabación del arresto de un hombre negro ocurrido el pasado 18 de mayo en la ciudad de Sarasota, en el transcurso del cual uno de los oficiales redujo e inmovilizó a un sospechoso afroamericano comprimiendo su cuello con la rodilla. El material audiovisual sale a la luz en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, quien falleció en Mineápolis después de que un uniformado se arrodillara sobre su cuello durante más de 8 minutos.

El individuo detenido en el video fue identificado como Patrick Carroll, de 27 años, quien fue arrestado por porte ilegal de munición y acusado por violencia doméstica y resistencia al arresto sin violencia. Según recoge el diario Sarasota Herald-Tribune, en el informe policial no se menciona la acción con la rodilla y se señala que se utilizó "fuerza menor" para escoltar al sujeto y asegurarlo "el tiempo suficiente" hasta que se calmara. Tras ser esposado, el detenido intentó negarse a entrar en el patrullero.

La polémica alrededor del hecho obligó al Departamento de Policía de Sarasota a publicar este 2 de junio un video "sin editar" del mismo incidente captado desde un helicóptero oficial con el fin de demostrar "transparencia" en relación a lo ocurrido. Según las autoridades, la investigación "continúa" y el uniformado involucrado permanece bajo licencia administrativa.

"Ese no es un método reconocido"

El subjefe de Policía Patrick Robinson, citado por Sarasota Magazine, asegura que su departamento no sabía nada del incidente hasta que fue etiquetado en el video este lunes. Los departamentos de Policía no entrenan a sus oficiales para que se arrodillen sobre el cuello de los detenidos, subrayó. "Ese no es un método reconocido de contención. No apoyamos eso", agregó.

Robinson se comprometió a que su departamento intentará "mitigar y reparar" cualquier daño derivado de las acciones del oficial. "Estas cosas suceden en la aplicación de la ley y estamos tratando de ser lo más expeditos y transparentes posible", recalcó.