Dos importantes estudios sobre el covid-19 se retractan por falta de la verificación de datos

Dos influyentes revistas médicas, The Lancet y The New England Journal of Medicine (NEJM), se retractaron de dos diferentes estudios de alto perfil sobre el covid-19 debido a que los auditores independientes no pudieron acceder a toda la información necesaria para verificar sus conclusiones. La decisión se debe a las preocupaciones sobre los datos utilizados en ambas investigaciones, que provienen de la misma empresa de análisis de datos, Surgisphere Corporation.

De acuerdo con el estudio de The Lancet, publicado el pasado 22 de mayo, los pacientes con covid-19 tratados con hidroxicloroquina y cloroquina tienen más probabilidades de morir o sufrir efectos secundarios peligrosos. Este fármaco contra la malaria generó polémica sobre su efectividad para pacientes con coronavirus después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, revelara que tomaba la medicina para prevenir una posible infección.

"Nuestros pares revisores independientes nos informaron que Surgisphere no transferiría el conjunto de datos completo, los contratos de los clientes y el informe completo de auditoría ISO a sus servidores para su análisis, ya que dicha transferencia violaría los acuerdos con los clientes y los requisitos de confidencialidad. Así, nuestros revisores no pudieron realizar una revisión por pares independiente y privada y, por lo tanto, nos notificaron su retirada del proceso de revisión por pares", escribieron los tres investigadores, involucrados en el estudio: Mandeep Mehra, Frank Ruschitzka y Amit Patel.

"Nos disculpamos profundamente con ustedes, los editores y los lectores de la revista, por cualquier incomodidad o molestia que esto pueda haber causado", agregaron los especialistas. La revista aseguró que "toma muy en serio los problemas de integridad científica, y hay muchas preguntas pendientes sobre Surgisphere y los datos que supuestamente se incluyeron en este estudio".

El segundo estudio en cuestión fue publicado en la NEJM el 1 de mayo e incluía como autores también a Mehra y Patel, así como al fundador de Surgisphere, Sapan Desai. El estudio señalaba que ciertos medicamentos para enfermedades cardíacas no empeoraron el riesgo de muerte para los pacientes infectados por coronavirus.

"Debido a que no se otorgó a todos los autores el acceso a los datos en bruto y los datos en bruto no pudieron ponerse a disposición de un auditor externo, no podemos validar las fuentes de datos primarias subyacentes a nuestro artículo", explicaron los autores en su nota de retractación.