La India lanza un plan millonario para convertirse en "un gran centro de fabricación electrónica" a nivel mundial

India tiene los recursos necesarios para convertirse en un centro de fabricación electrónica y un socio competitivo en la economía mundial, ha afirmado el ministro de Tecnología, Ravi Shankar Prasad, en una entrevista con el canal CNBC. Esta semana el Gobierno indio aprobó un plan de incentivos de 6.600 millones de dólares para fomentar la llegada al país de las plantas de producción de compañías internacionales.

La producción electrónica —sobre todo fabricación de 'smartphones'— será la clave de la nueva campaña 'Make In India', impulsada por el primer ministro del país, Narendra Modi. La iniciativa fue anunciada después de que el mes pasado Modi declarara que la economía del país, que se está recuperando tras la pandemia de coronavirus, necesita ser autosuficiente, algo que muchos consideraron como intención de proteccionismo. Sin embargo, el ministro de Tecnología aclara que el planteamiento es distinto: "Cuando hablamos de 'Make In India' no significa que la India se vaya a aislar. Significa que la India, que se está volviendo globalmente competitiva, es un socio de la economía global".

Un gran centro de fabricación electrónica

En los últimos años las empresas globales de producción tecnológica diversifican sus cadenas de suministro trasladándose desde China a Vietnam o India. "Hacer de la India un gran centro de fabricación electrónica" es la idea del plan, según el ministro de Tecnología.

El país, que cuenta con uno de los mercados de 'smartphones' de mayor crecimiento, busca ahora que las empresas ubiquen su producción en la India. Samsung, Apple y Xiaomi ya cuentan con centros y líneas de producción de algunos de sus dispositivos en el país. En 2014, en este estado solo había dos plantas de fabricación de teléfonos móviles, ahora es el segundo productor del mundo.

El alto funcionario señala que los fabricantes pueden aprovechar el potencial "informático, las 'start-up' y los recursos humanos" que están disponibles en abundancia en la India. Además, Prasad destaca la facilidad para hacer negocios, un impuesto de sociedades competitivo y el acceso a una cantidad de talentos "enorme".

Sin miedo a las sanciones

Otro importante elemento de avance tecnológico en la India es el 5G. El país tuvo que parar sus planes de prueba del esta tecnología debido a la pandemia de coronavirus. Pero "India es un enorme mercado para el 5G", afirma el funcionario y anuncia que, una vez que el virus esté bajo el control, India continuará el desarrollo.

Además, India asegura que ninguna empresa tendrá dificultades en el país para realizar pruebas de 5G. Ni siquiera las sanciones contra Huawei por parte de Estados Unidos supondrán un impedimento para trabajar en el país. "India tomará una decisión acorde con nuestro enfoque de seguridad", dice el ministro.