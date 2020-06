López Obrador responde al gobernador de Jalisco tras la muerte de Alejandro Giovanni en custodia policial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó las acusaciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de estar detrás de las protestas, en la ciudad de Guadalajara (estado de Jalisco), por la muerte del joven Giovanni López en custodia policial.

"Yo tengo diferencias políticas, ideológicas, con el gobernador de Jalisco, pero actúo con responsabilidad y no participo en cuestiones partidistas. No soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano. No tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales", dijo López Obrador.

El mandatario respondió así luego de que, la noche anterior, el gobernador de Jalisco insinuase que el gobierno federal estaba detrás de las protestas que ocurrieron en la ciudad de Guadalajara tras el fallecimiento de Giovanni. El joven fue detenido a principios de mayo por policías municipales por, supuestamente, no haber usado cubrebocas en medio de la pandemia, en un caso que, sin embargo, todavía no queda del todo claro y es investigado por las autoridades.

"Espero que se aclaren las cosas. Pienso que no debe haber acciones autoritarias, actos autoritarios", subrayó López Obrador. "No soy hipócrita, no tiro la piedra y escondo la mano. No tengo yo nada que ver con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Si el gobernador tiene pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar", agregó.

Durante las protestas en Guadalajara, las autoridades estatales detuvieron a varios manifestantes con el uso de la fuerza pública. Sin embargo, López Obrador señaló que el gobierno federal no intervendrá directamente para afectar al gobierno de Jalisco ante posibles abusos de la fuerza pública.

"Estoy a favor de resolver problemas a favor del diálogo y sin el uso de la fuerza", dijo el mandatario. "Para que haya pleito se necesitan dos", aseveró.

En este sentido, el presidente señaló que su administración no dará pie a una confrontación política con el gobernador de Jalisco, por lo cual, apuntó, cada quien debe asumir sus responsabilidades.

"No vamos a dar motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jaslisco. No vamos nosotros a caer en ese juego", dijo.

¿Qué dijo el gobernador de Jalisco?

Durante las protestas registradas en las afueras del Palacio de Gobierno de Jalisco, ubicado en la ciudad de Guadalajara, algunos manifestantes incendiaron patrullas. Tras la protesta, hubo 20 detenidos y un policía herido, que resultó quemado.

Jóvenes incendian y golpean coches policiales en MéxicoMiles de personas salieron a protestar frente el Palacio de Gobierno de Guadalajara (estado de Jalisco) para exigir justicia tras la muerte de Alejandro Giovanni López https://t.co/QxlkcCI7kopic.twitter.com/YBKmGsBXKe — RT en Español (@ActualidadRT) June 5, 2020

Horas después, el gobernador Enrique Alfaro difundió un mensaje a través de redes en el que acusó al presidente López Obrador de estar detrás de las protestas contra el gobierno estatal y de mandar infiltrados para generar un ambiente de confrontación en la entidad.

"Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso, en Jalisco, hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco", dijo Alfaro.

"Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo", añadió el gobernador.

Este es un mensaje para el pueblo de Jalisco: pic.twitter.com/cm2kG4HO8f — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 5, 2020

Hasta el momento el gobernador Alfaro no ha presentado pruebas que sostengan sus acusaciones.

Una muerte bajo custodia

La muerte de Giovanni ocurrió hace un mes, el 4 de mayo, en Ixtlahuacán de los Membrillos, donde policías municipales detuvieron al joven por presuntamente no usar cubrebocas durante la contingencia por la pandemia, luego de que el gobierno estatal emitiera un decreto para sancionar a las personas que no acataran las medidas sanitarias.

Sin embargo, el caso cobró notariedad esta semana luego que se diera a conocer un video grabado por familiares de Giovanni que muestra el momento exacto en que el joven fue golpeado y detenido por policías municipales.

Así se llevaron a Giovanni López, albañil de 30 años, los policías municipales de Ixtlahuacán en Jalisco por no portar cubrebocas. Lo golpearon hasta matarlo..el Estado de Terror y Persecución que instala el gobernador @EnriqueAlfaroRpic.twitter.com/BMRRSgkjhC — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 3, 2020

La Fiscalía de Jalisco señaló que la detención del joven fue por "una falta administrativa" y mostrarse agresivo contra los elementos de seguridad bajo la "influencia de alguna sustancia", y negó que su detención tuviera que ver con el cubrebocas. La Fiscalía no aclaró en qué tipo de falta administrativa habría incurrido el joven al momento de ser detenido.

#EnVivo | Mensaje en materia de seguridad, encabezado por el Fiscal Estatal y el titular de la Coordinación de Seguridad. https://t.co/JRXX0eAXTA — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 4, 2020

De acuerdo con la Fiscalía, los policías municipales de Ixtlahuacán detuvieron y trasladaron a Giovanni a una celda. Posteriormente, fue llevado a un hospital, donde murió por causas que no han sido aclaradas.

La Fiscalía aseguró que "hay indicios de abuso policial", luego de que la necropsia arrojó varias lesiones en el cuerpo de Giovanni. Los delitos que se investigan son homicidio y abuso de autoridad.

También informó que el alcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, ha sido citado a declarar ante las autoridades junto con algunos policías involucrados para aportar más elementos a la investigación del caso.

El caso de Giovanni ha desatado indignación popular en México, justo después en EE.UU. se detonasen protestas masivas tras el abuso policial y homicidio del afroamericano George Floyd en Minneapolis.