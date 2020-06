"Gotas de nanomoléculas de nanocítricos", el antídoto de la secretaria de Gobernación de México contra el coronavirus que provocó indignación

La secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, provocó una polémica al asegurar que no usa tapabocas para prevenir el contagio de Covid-19 porque usa unas 'gotas de nanomoléculas de cítricos' que supuestamente destruyen el virus.

"Estoy blindada con mis gotas (...) las vi en varias entrevistas a esta chica inteligentísima ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla deproductos, que van directo a destruir los virus", afirmó en una entrevista radiofónica la funcionaria que ocupa el cargo público más importante del país, luego del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaria @M_OlgaSCordero no usa tapabocas porque toma “gotas de nanomoleculas de cítricos” que destruyen los virus. Aquí lo que le dijo a @EnriqueEnVivopic.twitter.com/jW4AtZTswa — Mario Campos (@mariocampos) June 4, 2020

Las declaraciones de Sánchez Cordero remitieron de inmediato a otras recomendaciones, también polémicas, realizadas por el propio presidente, quien afirmó que un billete de dos dólares y un trébol de cuatro hojas eran sus amuletos contra la pandemia, además de la oración: "Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo", que conformaba su "escudo protector".

En la promoción de su tratamiento alternativo, la secretaria de Gobernación aseguró que las gotas que toma deshacen la capa de grasa que tiene el virus, lo penetran y lo matan.

"Se me hace muy lógico, ¿cómo me curaba mi madre los resfriados? Pues con limón y con miel. ¿Y cómo me curaba el dolor de garganta? Lo mismo. ¿Y cómo cortaban la grasa las abuelas de los sartenes? Con limón, es muy lógico porque son cítricos. Estas son nanomoléculas de cítrico, son preventivos, yo me siento blindada preventivamente", aseguró.

Y la empresa Gressmex debería de inmediato hacer una declaración pública sobre el riesgo de consumir o aplicar en humanos un producto que ha sido diseñado para desinfectar superficies. Un producto que no tiene registro sanitario ni de COFEPRIS. #nanomoleculas (10/10) pic.twitter.com/e8etANTONc — Nanoprofe (@nanoprofe) June 5, 2020

Aunque después reconoció que no sabía si esta fórmula servía o no para evitar el contagio, la funcionaria justificó con el uso de las gotas el hecho de que no use tapabocas, a pesar de que el vocero de la crisis sanitaria, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, insiste en pedírselo a toda la población.

Sánchez Cordero incluso reveló que ha enviado frascos con las gotas de 'nanomoléculas' a sus colaboradores y a varios gobernadores, algunos de los cuales incluso le agradecieron el regalo a través de las redes sociales, como Omar Fayad, el mandatario del estado de Hidalgo, que se curó después de tener coronavirus.

Sé que a muchos les llamaron la atención las gotas "mágicas" que me regaló mi maestra @M_OlgaSCordero. Para todos los que me preguntaron son nanoparticulados en gotas con extractos cítricos, terpenos, flavonoides, naranjina y vitamina C. ¡Saludos! — Omar Fayad (@omarfayad) April 1, 2020

La investigadora a la que se refirió la funcionaria es la ingeniera bioquímica Gabriela León, quien desarrolló una nanobiomolécula de extractos cítricos, pero no se ha demostrado que sea efectiva para la prevención del coronavirus.

Además, los dichos de la secretaria fueron cuestionados por no usar protección en el rostro y promover unas gotas, justo en medio del mayor pico de la pandemia en México, en donde hasta este viernes se habían registrado 12.545 muertes y 105.680 contagios.