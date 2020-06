VIDEO: Miles de manifestantes en Madrid se solidarizan con las protestas en EE.UU. por la muerte de George Floyd

Las protestas se llevaron a cabo a pesar de que en Madrid aún no han sido levantadas todas las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus.

En Madrid miles de personas han salido este domingo a las calles para protestar contra el racismo y la brutalidad policial en solidaridad con las manifestaciones que comenzaron en EE.UU. tras la muerte de George Floyd.

Los manifestantes se han congregado ante la Embajada de EE.UU. en Madrid con pancartas y consignas en inglés como 'Black Lives Matter' ('Las vidas negras importan') y 'No justice, no peace' ('Sin justicia, no hay paz').

George Floyd falleció el pasado 25 de mayo luego que el ya expolicía de Mineápolis Derek Chauvin le presionara el cuello con la rodilla por cerca de nueve minutos durante un arresto.

La muerte de George Floyd provocó multitudinarias protestas en decenas de ciudades de EE.UU., muchas de las cuales se tornaron violentas y generaron caos en el país.

Este miércoles, el fiscal general de Minesota, Keith Ellison, elevó a asesinato en segundo grado los cargos contra Chauvin. Ellison también presentó cargos contra otros tres oficiales involucrados en la detención de Floyd.

