Brasil vuelve a proporcionar los datos sobre el total de muertes y casos de covid-19 a través de una plataforma interactiva

El Ministerio de Salud ha comunicado que brindará análisis de casos y muertes por fecha de suceso y no de registro, de manera regionalizada.

El Ministerio de Salud de Brasil ha vuelto a divulgar este domingo la cifra total de casos de coronavirus y de muertes a causa de la enfermedad en el país, a pesar de haber anunciado dos días antes que dejaría de proporcionar esos datos, decisión que fue apoyada por el mandatario Jair Bolsonaro.

Esa jornada, el organismo ha comunicado a través de su página oficial que publicará los datos sobre la pandemia en una plataforma interactiva, que proporcionará análisis de casos y muertes por fecha de suceso y no de registro, de manera regionalizada.

"El Ministerio de Salud ha estado mejorando los medios para difundir la situación nacional de confrontación con el covid-19. Los datos proporcionados en las conferencias de prensa comenzaron a entregarse en una plataforma en línea, que solo refuerza la transparencia de la información para que toda la población realmente tenga acceso a la información sobre la pandemia en cualquier momento", señala la publicación.

Actualmente, el comunicado contiene un enlace con los archivos que proporcionan los números disponibles en forma de una gráfica y según la clasificación geográfica. Asimismo, se puede observar que hasta la fecha el país ha acumulado 685.427 casos confirmados y 37.312 decesos desde el inicio de la pandemia.

Las cifras diarias

Solo dos días antes, el Ministerio había afirmado que ofrecerá solo los números de casos, muertes y personas recuperadas registradas durante la última jornada. Tras la decisión, la Universidad Johns Hopkins estadounidense, que recoge los datos sobre el nuevo coronavirus en todo el mundo, incluso eliminó temporalmente a Brasil de sus estadísticas.

Por su parte, Bolsonaro, confirmó este sábado el cambio en la metodología de la divulgación de datos sobre el covid-19 en el país.

"La difusión de datos sobre las últimas 24 horas permite seguir la realidad del país en este momento y definir estrategias apropiadas para servir a la población", señaló Bolsonaro en su cuenta de Twitter.

"La acumulación de datos, además de no indicar que la mayor parte ya no tiene la enfermedad, no retrata el momento del país", sostuvo el mandatario, agregando que "otras acciones" para mejorar la notificación sobre los nuevos casos también "están en marcha".