Ryanair tacha de "tontería" la cuarentena en el Reino Unido y se niega a cancelar sus vuelos

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair no planea cancelar sus vuelos desde y hacia el Reino Unido previstos para julio y agosto pese a la cuarentena obligatoria de 14 días impuesta por el Gobierno británico para todos aquellos que ingresen en el país desde el extranjero, incluidos los residentes locales.

"No, porque los vuelos salientes del Reino Unido están completos. Los británicos están ignorando esta cuarentena, saben que es una tontería", respondió a los periodistas el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, preguntado por si la compañía va a cancelar sus vuelos.

"Ryanair opera mil vuelos diarios a destinos por todo Portugal, España, Italia, Grecia desde el 1, 2, 3 de julio y todos los días después", agregó. Ryanair, easyJet y el grupo IAG, que comprende a Iberia, Vueling, British Airways, Aer Lingus y Level, ya iniciaron acciones legales para bloquear el requisito de cuarentena para los recién llegados impuesto por las autoridades británicas.

¿A qué se deben las críticas de Ryanair?

La aerolínea irlandesa declaró en un comunicado hace unos días que consideraba la cuarentena del Reino Unido "ineficaz" y "totalmente inútil", sosteniendo que "no tendrá efecto en los pasajeros británicos, que la van a ignorar en gran medida". La restricción "no puede ser implementada, no puede ser controlada y no tiene ninguna base científica que la respalde", afirmó su portavoz.

Las críticas no carecen de fundamento, ya que aunque se prevén multas para los infractores del aislamiento domiciliario —1.000 libras esterlinas (1.266 dólares)— no queda clara cómo se llevarán a cabo los controles, pues el Gobierno británico únicamente planea recolectar los números de teléfono de los viajeros con su dirección y llevar a cabo revisiones ocasionales.

Ryanair llamó la atención sobre el hecho de que los recién llegados no serán aislados de inmediato en el aeropuerto y tendrán que llegar a su destino final por su propia cuenta, pudiendo ir en metro, tren, bus o taxi.

"Por lo tanto, cualquier visitante entrante podría propagar el covid-19 en el transporte público por todo Londres y cualquier otra ciudad importante del Reino Unido que tenga un aeropuerto antes de llegar a su 'dirección de cuarentena'. No hay nada que impida a estos visitantes hacer compras en cualquier supermercado, recoger alimentos y cualquier otro artículo esencial antes de llegar al lugar donde cumplirán la cuarentena de 14 días", indicó Ryanair en el comunicado.

El plan de revisión del cumplimiento de la medida también afrontó críticas de la aerolínea, que señaló que las autoridades van a hacer llamadas a "menos del 1 % de estos visitantes, pero solo a su móvil, que se puede contestar desde un campo de golf, una playa, un parque o un supermercado por todo el Reino Unido".