Renuncia un editor de The New York Times tras publicar artículo de opinión de un senador republicano

El jefe de Opinión de The New York Times tuvo que renunciar a su cargo en medio de una fuerte presión por haber autorizado el pasado miércoles la publicación del artículo titulado 'Envíen las tropas', en el que su autor, el senador republicano Tom Cotton, llamó a desplegar a los militares para calmar los disturbios en las ciudades estadounidenses.

En principio James Bennet defendió la decisión de publicar el texto que provocó tanta polémica, afirmando que su sección tiene el deber de mostrar a sus lectores "los contraargumentos, especialmente si son formulados por personas que establecen las políticas públicas".

Sin embargo, el viernes pasado The New York Times publicó una nota de los editores afirmando que las fuertes críticas del artículo por parte de numerosos lectores y compañeros de redacción les hizo revisar tanto la publicación, como todo el proceso de edición.

"Dado que se trata de una cuestión de vida o muerte y teniendo en cuenta la posición influyente del senador y la gravedad de los pasos que él propone, el texto debería haber sido sometido al más riguroso escrutinio". Además, la nota reveló que James Bennet no había leído el artículo antes de su publicación.

En la reunión editorial del viernes, el jefe de Opinión pidió disculpas a todo el equipo y aseguró que todo lo ocurrido le inspiró a repensar la sección por completo. No obstante su arrepentimiento, por lo visto no fue suficiente, ya que este domingo el editor de The New York Times, A.G. Sulzberger, dio a conocer que Bennet había renunciado su cargo, mientras que su adjunto, Jim Dao, sería reasignado a otro puesto en el diario.

El editor prometió que un nuevo equipo llevará a cabo un "cambio considerable" en la sección en lo que se refiere al trabajo y a la toma de decisiones, reconociendo que cree necesario abordar la cuestión del "papel cambiante del periodismo de opinión en el mundo digital".

Al mismo tiempo, Tom Cotton acusó a The New York Times de haber tergiversado la idea de su artículo, ya que desde el periódico dijeron que el senador republicano había pedido el uso de la fuerza militar contra los "manifestantes", mientras que en realidad se trataba de "detener los disturbios".

"Esto es falso y ofensivo. Solicité el uso de la fuerza militar como refuerzo, solo si la Policía está sobrecargada, para detener los disturbios y no para ser utilizados contra los manifestantes. Si a The New York Times le queda algo de decencia, debería retirar esta difamación", escribió el senador indignado en su cuenta de Twitter.