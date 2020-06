La Casa Blanca no se arrepiente del trato a manifestantes el lunes en Washington

La Administración Trump no lamenta las medidas que tomó la Policía contra una protesta pacífica en Washington el lunes pasado, según ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en rueda de prensa.

"No, no hay arrepentimiento por parte de la Casa Blanca. Muchas de aquellas decisiones no se tomaron dentro de la Casa Blanca. Fue el fiscal general Barr quien decidió mover el perímetro [de seguridad]. La noche del lunes la Policía del parque también tomó aquella decisión de manera independiente cuando vio toda la violencia en el parque Lafayette", ha dicho la vocera.

Una manifestación pacífica por la muerte de George Floyd tuvo lugar el pasado lunes junto al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca momentos antes de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, se dirigiera a la nación.

Antes de la alocución del mandatario, numerosos vehículos militares se desplegaron en la cercana avenida Pensilvania, al tiempo que un fuerte dispositivo policialdesalojó a los manifestantes del parque Lafayette, que el presidente debía cruzar hasta la histórica iglesia de San Juan. Se reportó el lanzamiento de gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes, algo que la Casa Blanca desmentió.