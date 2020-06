Jeff Bezos "se alegra" de perder clientes racistas que lo critican por dar su apoyo a 'Black Lives Matter'

El multimillonario asegura haber recibido "varias respuestas repugnantes pero no sorprendentes" en respuesta a la posición antirracista de su compañía.

El fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, ha mostrado en su cuenta de Instagram varias reacciones negativas de clientes que lo critican por apoyar abiertamente al movimiento 'Black Lives Matter' ('Las vidas negras importan'), lo que —aseguran— les ha llevado a dejar de confiar en la compañía.

En un comunicado del pasado 3 de junio, Amazon expresó su apoyo a la campaña contra el racismo, que se ha intensificado en EE.UU. y otros países tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía. Asimismo, informó de la donación de 10 millones de dólares a "organizaciones que trabajan para lograr la justicia social y mejorar la vida de los negros y afroamericanos".

Tras estas declaraciones, Bezos reveló en su cuenta de Instagram que algunos clientes reaccionaron de forma negativa tras conocer la postura de la compañía, y decidieron desistir de comprar en Amazon, situación que —aclara— no le preocupa.

"Estaba haciendo un pedido con su empresa cuando descubrí su declaración de apoyo para 'Black Lives Matter'. Cancelé mi pedido y sé que no seré el único", muestra una captura de pantalla de un correo electrónico de uno de los usuarios de Amazon identificado como Dave.

El multimillonario considera importante exhibir este tipo de respuestas cargadas de odio y asegura que clientes como Dave, que son solo un ejemplo del problema, son precisamente aquellos que "está feliz de perder".

"He recibido varias respuestas repugnantes pero no sorprendentes en mi bandeja de entrada desde mi última publicación. No se debe permitir que este tipo de odio se esconda en las sombras. Es importante hacerlo visible", escribió.