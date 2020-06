Científicos rediseñan una proteína para combatir el cáncer o regenerar neuronas

Un grupo de investigadores han logrado rediseñar proteínas para "desbloquear" sus capacidades para detener el crecimiento del cáncer e incluso de regenerar las neuronas dañadas. La investigación, descrita en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se ha realizado en células humanas y de ratas en condiciones de laboratorio.

La bioingeniera de la Universidad de Stanford (EE.UU.), Jennifer Cochran, ha pasado años estudiando y rediseñando los llamados ligandos, moléculas que regulan los procesos biológicos en nuestros pulmones, huesos, vasos sanguíneos y otros órganos principales y, por lo tanto, son críticos para la lucha contra la mayoría de las dolencias que afectan a la humanidad.

Los ligandos y receptores trabajan en sintonía para enviar mensajes a las células, y al diseñar cuidadosamente las formas de los primeros, los científicos pueden literalmente 'desbloquear' potentes efectos terapéuticos dentro de nuestros propios cuerpos.

Utilizando técnicas sofisticadas de ingeniería molecular, los investigadores pueden crear millones de 'claves' biológicas reorganizando los aminoácidos que forman un ligando determinado y luego probar cada uno individualmente para descubrir cómo desbloquear ciertos receptores y lograr resultados increíbles, como crear células más resistentes o limitar o detener el crecimiento celular por completo.

Sobre la base del estudio realizado en 2019, Cochran y sus colegas diseñaron con éxito un ligando para producir dos resultados muy diferentes pero igualmente importantes: causaron la regeneración de las células neuronales e inhibieron el crecimiento del tumor pulmonar.

El equipo espera que esto pueda revolucionar nuestra capacidad para abordar un gran número de enfermedades.

"Es de esperar que estas proteínas se puedan usar algún día para tratar enfermedades neurodegenerativas, así como cánceres y otros trastornos como la osteoporosis y la aterosclerosis", aseveró Cochran en un comunicado.